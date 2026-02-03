Raúl Román: «Michael Robinson buscó la parte cómica del fútbol, pero con el tono de la BBC»

Raúl Román (Madrid, 1972) pertenece a una generación que vivió la televisión deportiva cuando aún era posible grabar lo que el ojo no ve, perseguir historias sin guion y apostar por el documental reposado en un prime time que hoy parece imposible. Formado en las trincheras de «El día después», fue uno de los padres fundadores de «Informe Robinson» junto a Michael Robinson y un puñado de redactores que soñaban con llevar a la pantalla la crónica larga que sólo existía en las revistas dominicales.