edición general
2 meneos
115 clics
La rara lista de 250 mejores canciones del siglo por Rolling Stone

La rara lista de 250 mejores canciones del siglo por Rolling Stone

Missy Elliott encabeza la lista de 250 mejores canciones del siglo XXI por Rolling Stone. El top 10 o top 20 es más cuestionable.

| etiquetas: musica , pop , siglo xxi
2 0 0 K 29 ocio
3 comentarios
2 0 0 K 29 ocio
#1 diablos_maiq
El que paga, manda. Lo de siempre.
1 K 15
Malinke #2 Malinke
Dan igual estas estás listas y las de estas revistas, igual o hasta peor.
0 K 11
#3 Tecar
Esta es mi lista y si no le gusta, tengo otras.
:troll:
0 K 7

menéame