Rapiña mano armada, por Manlio Dinucci

El valor del dólar no está determinado por la capacidad económica real de Estados Unidos sino por el hecho que es la moneda utilizada para establecer el precio del petróleo, del oro y de las mercancías en general. La decisión venezolana de disociar del dólar el precio del petróleo sacude todo el edificio imperial basado en el dólar. Si el ejemplo de Venezuela se expandiera, si el dólar ya no fuese la principal moneda del comercio y de las reservas monetarias mundiales,.. caería el valor de la moneda estadounidense. Es la verdadera razon de la