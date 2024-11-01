Rapiña mano armada, por Manlio Dinucci

El valor del dólar no está determinado por la capacidad económica real de Estados Unidos sino por el hecho que es la moneda utilizada para establecer el precio del petróleo, del oro y de las mercancías en general. La decisión venezolana de disociar del dólar el precio del petróleo sacude todo el edificio imperial basado en el dólar. Si el ejemplo de Venezuela se expandiera, si el dólar ya no fuese la principal moneda del comercio y de las reservas monetarias mundiales,.. caería el valor de la moneda estadounidense. Es la verdadera razon de la
Eso le permite a la Reserva Federal, el banco central (que es un banco privado)
Es una entidad pública-privada. Con personal del sector privado en el órgano de gobierno y supervisado por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal que es público.
No sé hasta qué punto es público y hasta qué punto es privado, pero decir que es un banco privado es mentir.