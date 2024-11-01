Rapidus desafía a TSMC e Intel con su nodo de 2 nm “2HP” y apunta a liderar la carrera por la densidad lógica

La japonesa Rapidus ha dado un paso clave en la competencia global por los semiconductores avanzados. La compañía ha revelado, por primera vez, cifras de densidad lógica para su proceso de 2 nanómetros “2HP”, posicionándolo al mismo nivel que el N2 de TSMC y muy por encima de Intel 18A. Este avance, aún en fase preliminar, coloca a Rapidus en una posición inesperada pero ambiciosa, capaz de irrumpir en un terreno hasta ahora dominado por gigantes de la industria como TSMC, Samsung e Intel.