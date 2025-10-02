edición general
3 meneos
10 clics
¿Y si la «range anxiety» fuese cosa de los coches de gasolina?

¿Y si la «range anxiety» fuese cosa de los coches de gasolina?

Durante muchos años, el argumento favorito contra el coche eléctrico ha sido la famosa range anxiety, ese miedo a quedarse tirado sin batería en mitad de ninguna parte. Fabricantes, lobbies petroleros y no pocos medios han explotado esa narrativa hasta la saciedad. Sin embargo, en los países donde los eléctricos ya son mayoría, empieza a ocurrir algo curioso: quienes de verdad empiezan a sentir ansiedad por la autonomía son los conductores de coches de gasolina, al ver cómo desaparecen cada vez más gasolineras de su entorno.

| etiquetas: autonomía , ansiedad , coches
3 0 0 K 52 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 52 actualidad
#1 Grahml
"Noruega es el caso de laboratorio. Allí, casi el 90% de los coches nuevos vendidos en 2024 fueron totalmente eléctricos"

En septiembre 2025 fueron el 98,3 %:

Noruega logra el 98,3% de ventas de coches eléctricos en septiembre
forococheselectricos.com/noticias/noruega-logra-el-983-de-ventas-de-co
0 K 20
#2 Grahml
Buen artículo, pero me falta la extrapolación a España, que precisamente pudiera ser el ejemplo opuesto al australiano que destaca aquí:

"El propio gobierno [australiano] reconoce que alrededor del 80% de la carga de los vehículos eléctricos en el país se realiza en el hogar, y la Electric Vehicle Council ha comprobado que el 92% de los propietarios de un eléctrico puede cargar en casa, con un dato clave: el 80% de esos hogares tiene paneles solares."

No porque no haya en…   » ver todo el comentario
0 K 20

menéame