¿Y si la «range anxiety» fuese cosa de los coches de gasolina?

Durante muchos años, el argumento favorito contra el coche eléctrico ha sido la famosa range anxiety, ese miedo a quedarse tirado sin batería en mitad de ninguna parte. Fabricantes, lobbies petroleros y no pocos medios han explotado esa narrativa hasta la saciedad. Sin embargo, en los países donde los eléctricos ya son mayoría, empieza a ocurrir algo curioso: quienes de verdad empiezan a sentir ansiedad por la autonomía son los conductores de coches de gasolina, al ver cómo desaparecen cada vez más gasolineras de su entorno.
En septiembre 2025 fueron el 98,3 %:
Noruega logra el 98,3% de ventas de coches eléctricos en septiembre
forococheselectricos.com/noticias/noruega-logra-el-983-de-ventas-de-co
"El propio gobierno [australiano] reconoce que alrededor del 80% de la carga de los vehículos eléctricos en el país se realiza en el hogar, y la Electric Vehicle Council ha comprobado que el 92% de los propietarios de un eléctrico puede cargar en casa, con un dato clave: el 80% de esos hogares tiene paneles solares."
