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Rajoy miente en el juicio de la kitchen y la fiscalia lo permite
Mariano Rajoy ha mentido en el juicio de la Kitchen con total impunidad y sin consecuencia legal alguna.Al parecer fiscalía anticorrupción dirigida por Luzón no se ha enterado.
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m.rajoy
,
kitchen
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falso testimonio
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#1
rargueso
Es que deberían uscar a ese tal M. Rajoy y dejarse de gaitas
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#2
themarquesito
Si ha mentido durante su testimonio, eso es algo que no hay que hacer notar en el momento sino en el informe de conclusiones
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#3
sotillo
Miente siempre por qué se lo permiten
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#4
roca
En china ya lo habrian colgado.
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