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Rajoy miente en el juicio de la kitchen y la fiscalia lo permite

Rajoy miente en el juicio de la kitchen y la fiscalia lo permite

Mariano Rajoy ha mentido en el juicio de la Kitchen con total impunidad y sin consecuencia legal alguna.Al parecer fiscalía anticorrupción dirigida por Luzón no se ha enterado.

| etiquetas: m.rajoy , kitchen , falso testimonio
22 5 0 K 83 actualidad
4 comentarios
22 5 0 K 83 actualidad
#1 rargueso
Es que deberían uscar a ese tal M. Rajoy y dejarse de gaitas :troll:
1 K 21
themarquesito #2 themarquesito
Si ha mentido durante su testimonio, eso es algo que no hay que hacer notar en el momento sino en el informe de conclusiones
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sotillo #3 sotillo
Miente siempre por qué se lo permiten
0 K 10
#4 roca
En china ya lo habrian colgado.
0 K 7

menéame