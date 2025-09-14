·
17
meneos
29
clics
Rafaela López, jubilada de 67 años: "Cobro 1.250€ de pensión, pero me consideran vulnerable y no me alquilan una casa"
López señaló que gran parte de la culpa del problema está en los pisos turísticos: "Lo han destrozado todo. Vivienda particular no sale. He estado casi dos años buscando y a mí no me alquilaban."
crisis
,
alquiler
,
vivienda
#1
Guanarteme
*
Llegar a la jubilación sin vivienda en propiedad ES-U-NA-PU-TA-DA.
Y ojo que no estoy hablando de cómo deberían de ser las cosas, sino de cómo son.
El fallo fue haber dejado que la vivienda pública pásase a manos privadas y pisos de protección oficial ahora se usan para especular, alquiler vacacional.... En Viena lo dejaron claro: la vivivienda pública tiene que ser siempre en régimen de alquiler.
6
K
71
#2
javierchiclana
*
#1
Tampoco alquilan a familias con hijos pequeños que puedan considerarse vulnerables.
Brillante idea la de desviar la obligación de prestaciones Sociales desde la administración a particulares (caseros).
2
K
33
#5
sotillo
#2
Creía que lo nuestro es una sociedad, lo de los buitres siempre me ha parecido más estadounidense que europeos
1
K
26
#7
Asimismov
*
#5
una cosa son los fondos buitres americanos , y otra cosa
no
muy distinta son los otros fondos franceses, alemanes, suecos, británicos que podríamos calificar de hienas, pirañas y carroñeros de todo tipo y condición.
0
K
12
#6
jonolulu
#2
Como si los especuladores no tuvieran nada que ver en todo esto
0
K
16
#3
Tunguska08Chelyabinsk13
#1
Lo que tenía que haber sido es siempre pública, es decir, que no se puede ni alquilar ni revender, salvo para volver al estado.
0
K
15
#4
Guanarteme
#3
Exacto.
Pagar un alquiler de 500 euros por tres dormitorios, 400 por dos, 300 por uno.... Y si no vives ahí más (no te digio que te vayas al pueblo unos meses a cuidar de un familiar anciano) vuleve a la Administración de turno.
Nada de estar alquilando, revendiendo, poner en Airbnb... Pisos con el yugo y las flechas.
0
K
14
#9
bronco1890
Es que si pone una ley que impide desalojar por impago a las personas vulnerables nadie querrá alquilar a personas vulnerables.
0
K
11
#8
BurraPeideira_
Te consideran vulnerable porque lo eres. El problema es que no se ofrezca vivienda social a las personas vulnerables, no que se considere persona vulnerable a un jubilado que gana 1250 euros y no tiene vivienda en propiedad.
0
K
10
