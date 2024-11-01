edición general
2 meneos
16 clics

Radiografía de innovación en España

En 2024 se presentaron casi 4.000 solicitudes de inscripción de invenciones en nuestro país. Madrid, Cataluña, C. Valenciana y Andalucía lideran la innovación.

| etiquetas: innovación , españa
1 1 0 K 17 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 17 actualidad

menéame