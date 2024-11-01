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Radiografía de la enfermedad ultra

Radiografía de la enfermedad ultra

Entender la extrema derecha como una enfermedad implica asumir que no se trata de un accidente histórico ni de una desviación momentánea.

| etiquetas: ultra , extrema derecha , radiografía
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1 comentarios
7 2 0 K 112 actualidad
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
Momentánea y cíclica. Tanto, que me asombra la facilidad que tenemos para olvidar las lecciones del pasado.

Dejo un pequeño spoiler: morirán muchos, y se enriquecerán aun más los de siempre.
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menéame