¿El radar anti-sigilo JY-27 de China fracasa en Venezuela? ¿El "cazador" de F-22 y F-35 fue cazado por la USAF? [Eng]

La captura sin precedentes del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense ha suscitado diversas conversaciones entre estrategas militares, observadores y entusiastas de la defensa. Curiosamente, esto incluye la “ineficacia” de los radares que Caracas adquirió de China.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Viendo como fue todo, no existe la opción de sabotaje o autosabotaje?
5 K 62
#9 emachan
#2 En la captura de Maduro, con total seguridad. La ausencia de bajas entre los atacantes así lo demuestra. Con las defensas antiaéreas, esta explicación no funciona.
0 K 6
Don_Pixote #1 Don_Pixote
O quizás Delcy ordenó apagarlos :troll:
4 K 59
#8 Barriales
#1 que va, fue IDA.
0 K 7
Torrezzno #3 Torrezzno
Antes de que los helicópteros entraran en el espacio aéreo venezolano, las fuerzas estadounidenses trabajaron para cegar y desorganizar las defensas del país utilizando una combinación de herramientas de guerra cibernética y electrónica.

Funcionarios estadounidenses sugirieron que gran parte de Caracas se quedó sin electricidad al inicio de la operación, un efecto atribuido a la interrupción selectiva de la infraestructura que soporta los sistemas de observación y mando militares. El apagón…   » ver todo el comentario
3 K 56
Oestrimnio #5 Oestrimnio
#3 No hay guerra electrónica que silencie una AK en el momento justo que tenga un yanki delante.

Unos pocos en las muy altas esferas venezolanas estaban en el ajo y facilitaron MUCHO el tema, cosa que no está reñida con todo o parte del relato peliculero yanki.
2 K 20
Fj_Bs #6 Fj_Bs
#5 no lo van a confesar pero quiza murio algun soldado de EEUU , y con el Mossad ayudando
0 K 7
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
Con uno de los ejércitos más fuertes de América Latina, Venezuela poseía una variedad de radares avanzados, incluido el JY-27, cuyas capacidades ahora han sido cuestionadas por los observadores.

Estos radares se integraron en la red de defensa aérea de Venezuela junto con sistemas rusos como los misiles tierra-aire S-300VM, formando una defensa en capaz alrededor de sitios clave, incluida Caracas.

Pues el de cosas militares dice que el radar chino puede ser muy bueno pero que no se comunica con el s-300. Si el radar detecta algo, el operador tiene que pasarle a la batería antiaérea los datos por radio, sms, whatssap o señales de humo porque no hay otra manera.

www.youtube.com/watch?v=8syKeexoGuI
0 K 11
Bilardezz #4 Bilardezz
ok si no funcionan los radales chinos y rusos que envien los delta a secuestrar a Putin y Xinjimpin jajajaja
0 K 6

