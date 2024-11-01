¿El radar anti-sigilo JY-27 de China fracasa en Venezuela? ¿El "cazador" de F-22 y F-35 fue cazado por la USAF? [Eng]

La captura sin precedentes del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense ha suscitado diversas conversaciones entre estrategas militares, observadores y entusiastas de la defensa. Curiosamente, esto incluye la “ineficacia” de los radares que Caracas adquirió de China.
| etiquetas: radar , jy-27 , chino , venezuela , guerra electrónica
Funcionarios estadounidenses sugirieron que gran parte de Caracas se quedó sin electricidad al inicio de la operación, un efecto atribuido a la interrupción selectiva de la infraestructura que soporta los sistemas de observación y mando militares. El apagón… » ver todo el comentario
Unos pocos en las muy altas esferas venezolanas estaban en el ajo y facilitaron MUCHO el tema, cosa que no está reñida con todo o parte del relato peliculero yanki.
Estos radares se integraron en la red de defensa aérea de Venezuela junto con sistemas rusos como los misiles tierra-aire S-300VM, formando una defensa en capaz alrededor de sitios clave, incluida Caracas.
Pues el de cosas militares dice que el radar chino puede ser muy bueno pero que no se comunica con el s-300. Si el radar detecta algo, el operador tiene que pasarle a la batería antiaérea los datos por radio, sms, whatssap o señales de humo porque no hay otra manera.
