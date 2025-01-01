Računari: La revista de informática que sorprendió a Yugoslavia con sus provocativas modelos de portada, años 80-90 [ENG]  

A mediados de la década de 1980, cuando los ordenadores personales comenzaron a introducirse lentamente en los hogares y oficinas de toda Yugoslavia, apareció una nueva revista en los quioscos: Računari. Lanzada en 1984, su nombre se traducía simplemente como «ordenadores» en bosnio, y sus páginas estaban llenas de lo que cabría esperar de una publicación técnica de la época: artículos densos, consejos de programación, especificaciones de hardware y reseñas de software. Sin embargo, lo que la diferenciaba de otras era su atrevida portada.