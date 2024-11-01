El rabino Yosef Mizrachi habla sobre por qué los cristianos evangélicos apoyan a Israel [ENG]  

Los cristianos evangelistas, aquí en Estados Unidos, que son casi todos republicanos, y que probablemente votarán todos por Trump, son pro-Israel... Ellos son los que han hecho que los Estados Unidos siempre hayan estado del lado de Israel en las últimas décadas. Si dejamos de lado el cristianismo, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con Israel? Lo único por lo que nos ayudan es por motivos religiosos: pero lo que muchos judíos no saben, es que no lo hacen por nosotros. Lo hacen únicamante pensando en ellos... traducción completa en #1
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