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El rabino Yosef Mizrachi habla sobre por qué los cristianos evangélicos apoyan a Israel [ENG]

El rabino Yosef Mizrachi habla sobre por qué los cristianos evangélicos apoyan a Israel [ENG]  

Los cristianos evangelistas, aquí en Estados Unidos, que son casi todos republicanos, y que probablemente votarán todos por Trump, son pro-Israel... Ellos son los que han hecho que los Estados Unidos siempre hayan estado del lado de Israel en las últimas décadas. Si dejamos de lado el cristianismo, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con Israel? Lo único por lo que nos ayudan es por motivos religiosos: pero lo que muchos judíos no saben, es que no lo hacen por nosotros. Lo hacen únicamante pensando en ellos... traducción completa en #1

| etiquetas: yosef mizrachi , rabino , cristianismo , sionista , israel , evangelista
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2 comentarios
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#2 veratus_62d669b4227f8
Menuda panda de grillaos. Pero de verdad esta gente se cree las gilipolleces que van soltando por ahí?. Tan diferentes podemos ser los humanos unos de otros que por lo que unos matan o mueren otros no perderian ni un minuto?
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Bifaz #1 Bifaz *
Los cristianos evangelistas, aquí en Estados Unidos, que son casi todos republicanos, y que probablemente votarán todos por Trump, son pro-Israel... Ellos son los que han hecho que los Estados Unidos siempre hayan estado del lado de Israel en las últimas décadas. Si dejamos de lado el cristianismo, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con Israel? Lo único por lo que nos ayudan es por motivos religiosos: pero lo que muchos judíos no saben, es que no lo hacen por nosotros. Lo hacen únicamante

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