«Quiero mi herencia ahora»: Personas mayores pierden los ahorros de toda su vida a manos de familiares [eng]

A medida que aumenta el estrés habitacional y las presiones por el costo de vida, los hijos adultos están pidiendo a sus padres que liberen su patrimonio antes de tiempo, o que dejen de gastarlo
Lo mismo si me voy al casino con todos mis ahorros y los apuesto al 00 (repetir en caso de potra) y luego la diño.
Lo mejor es que haya buen rollo entre hermanos. Es como una separación: si hay buen rollo entre los dos, se ahorra mucho dinero en abogados y juicios.
Dependiendo de lo que haya que heredar, no se si compensa mucho,a no ser que se obligue a vender. Y aún así, también hay impuestos sino se destina el dinero de esa venta a la compra de otro inmueble.
#4 hay formas (legales) de que la carga impositiva sea menor que en una herencia normal
Los cuidados/ cuidadores, residencias, etc, cuestan una pasta. Y ellos ya no miran por el dinero como hacían antes, sin más descuidados, pierden sus carísimos audífonos, etc...
Se lo van a fundir.
.y nosotros, que no hemos sido capaces de ahorrar tanto... No se que será de nosotros cuando seamos mayores...
Que trabajen