«Quiero mi herencia ahora»: Personas mayores pierden los ahorros de toda su vida a manos de familiares [eng]

A medida que aumenta el estrés habitacional y las presiones por el costo de vida, los hijos adultos están pidiendo a sus padres que liberen su patrimonio antes de tiempo, o que dejen de gastarlo

Elbaronrojo #2 Elbaronrojo
Si es que hacéis nacer a vuestros hijos en el capitalismo, pobreza y monarquía y de algún lado tiene que salir el dinero para pagar vuestras pensiones.
2
Nihil_1337 #11 Nihil_1337
#2 Ahora es una locura tener hijos, mucho mejor cuando no existían los antibióticos ni los servicios públicos. En serio que es leer a los de tu opinión y me viene todo el rato el "que han hecho los romanos por nosotros" de la vida de Brian.
0
#3 yarkyark
¿Como que quiero mi herencia ahora? ¿Quien les ha dicho que esa herencia es suaya? ¿de donde sacan que no lo habra gastado todo antes de morir?
1
Doisneau #9 Doisneau
#3 A ver, sin entrar en el titular del articulo que parece sacado de un capitulo de hermano mayor, si conozco casos de personas que viven en zonas tensionadas, ya van para 40 y no tienen opciones reales de comprarse un piso, y los padres venden la vivienda o segunda vivienda a una inmobiliaria o hipoteca inversa, en segun que ciudades y segun que situaciones vitals relativamente normales que tus padres vendan la casa en la que vives puede dejarte desamparado a dia de hoy. Tambien es buen…   » ver todo el comentario
1
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#3 la legítima
0
Robus #12 Robus
#10 si doy todo mi dinero a una asociación de gatos, en vida, la legítima es de 0 euros.

Lo mismo si me voy al casino con todos mis ahorros y los apuesto al 00 (repetir en caso de potra) y luego la diño.
0
Connect #7 Connect
#5 Dependiendo de la situación entre hermanos. A veces no se puede y uno de ellos adelanta al resto, hace la donación en vida, les deja la legítima y arreando. Sale mas caro pero a la hora de heredar recupera todo. También puede esperar y entonces es un juez el que decide: subastar los bienes y esto acaba generando gastos de abogados y judiciales y malvender la herencia y entonces pierden todos.

Lo mejor es que haya buen rollo entre hermanos. Es como una separación: si hay buen rollo entre los dos, se ahorra mucho dinero en abogados y juicios.
0
Connect #4 Connect
Pues donar una herencia en vida es un pastón en impuestos. Otra cosa es cuando el padre/madre haya muerto.
Dependiendo de lo que haya que heredar, no se si compensa mucho,a no ser que se obligue a vender. Y aún así, también hay impuestos sino se destina el dinero de esa venta a la compra de otro inmueble.
0
Magog #5 Magog
Si educate ratas en lugar de hijos y no les enseñaste valores, pues ahora te los comes
#4 hay formas (legales) de que la carga impositiva sea menor que en una herencia normal
0
#6 MADMax2
Ahora no se va a poder tener en cuenta las posibles herencias alí menos no en líquido), a no ser que cuides de tus padres en casa.
Los cuidados/ cuidadores, residencias, etc, cuestan una pasta. Y ellos ya no miran por el dinero como hacían antes, sin más descuidados, pierden sus carísimos audífonos, etc...
Se lo van a fundir.
.y nosotros, que no hemos sido capaces de ahorrar tanto... No se que será de nosotros cuando seamos mayores...
0
Ka1900 #8 Ka1900
Sin embargo yo les digo a mis padres que no me dejen nada...que lo suyo es suyo y se lo han currado toda la vida. No entiendo que haya hijos que pretendan desplumar a sus padres, salvo que estos sean igual de psicópatas que su progenie.
0
#1 yokitolakaka
Estás tú que les dejo algo...

Que trabajen
0

