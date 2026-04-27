Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

Su peso porcentual en el parque nacional es reducido, pero su concentración en las principales capitales autonómicas hace que sus decisiones como propietarios influyan directamente en la evolución de los precios. Estos grandes tenedores acaparan más de 110.000 viviendas de alquiler y, pese a que porcentualmente representa únicamente el 5% de la oferta residencial total, su presencia en los núcleos urbanos —donde se tensionan los mercados— es notable.