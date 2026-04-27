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Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

Su peso porcentual en el parque nacional es reducido, pero su concentración en las principales capitales autonómicas hace que sus decisiones como propietarios influyan directamente en la evolución de los precios. Estos grandes tenedores acaparan más de 110.000 viviendas de alquiler y, pese a que porcentualmente representa únicamente el 5% de la oferta residencial total, su presencia en los núcleos urbanos —donde se tensionan los mercados— es notable.

| etiquetas: vivienda , propietarios , grandes tenedores
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3 comentarios
14 8 0 K 224 Vivienda
ipanies #1 ipanies
Coincide con que también son los que más políticos tienen en cartera...
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a69 #3 a69
Pròrroga de dos años? Debería ser perpetua!!
Si un fondo compró un bloque por 4millones y obtiene rentas por 100k al mes, que justifica que doble los alquileres y ahora sean 200k ???
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Ratef #2 Ratef
¿Y qué porcentaje del alquiler en los núcleos urbanos está capturado por las inmobiliarias especulativas abusivas? Con beneficios proporcionales al precio del inmueble al que logren escalar.
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menéame