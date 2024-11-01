edición general
6 meneos
32 clics
¿Quién llevaba toga?

¿Quién llevaba toga?

Existe bastante confusión sobre qué era la toga. Más que una prenda de diario, era un símbolo de estatus cuidadosamente regulado, una prenda cargada de significado político y social. A pesar de las innumerables representaciones de romanos pavoneándose con sus togas, la realidad es que muy pocas personas las usaban...La mayoría de las veces, los ciudadanos romanos de todas las clases sociales simplemente vestían túnicas.

| etiquetas: historia , toga , roma
6 0 0 K 122 Roma
4 comentarios
6 0 0 K 122 Roma
Charles_Dexter_Ward #1 Charles_Dexter_Ward
La toga estaba reservada para la élite, lo que la convertía en un indicador del lugar del hombre romano en la sociedad.
Ahora cualquier troll de tres al cuarto la puede comprar en Amazon. :-P
1 K 31
Wintermutius #2 Wintermutius
#1 Es que hoy ver una persona en toga, fuera de un juzgado, es síndrome de problemas mentales.
0 K 7
Ripio #4 Ripio
#2 Togas y problemas mentales.
Interesante.

Eso si, las puntillitas son monísimas.
:troll:
1 K 27
#3 EISev
#1 como los trajes, te puedes comprar un traje de franela en el Zara 100% lana mirando con paciencia por menos de lo que cuesta salir a cenar.
0 K 12

menéame