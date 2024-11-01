¿Quién llevaba toga?

Existe bastante confusión sobre qué era la toga. Más que una prenda de diario, era un símbolo de estatus cuidadosamente regulado, una prenda cargada de significado político y social. A pesar de las innumerables representaciones de romanos pavoneándose con sus togas, la realidad es que muy pocas personas las usaban...La mayoría de las veces, los ciudadanos romanos de todas las clases sociales simplemente vestían túnicas.