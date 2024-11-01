Quién era el "mago de las finanzas" de Hitler que tenía en Mar del Plata un cuadro robado a un galerista judío en Amsterdam

Fiedrich Gustav Kadgien está señalado por amasar una fortuna en base al robo de bienes culturales perpetrado por el régimen y negocios con armas. Fue uno de los nazis más buscados por los aliados después de la segunda guerra. La obra "Retrato de una dama" del italiano Giuseppe Ghislandi fue encontrada en una casa que su hija publicó para la venta.
| etiquetas: fiedrich gustav kadgien , nazi , mar del plata , argentina
Y lo que tenga en casa pues es suyo que para eso su padre trabajó mucho para que lo heredara.
Como en España, entre 1936 y 1945 algunos trabajaron tantísimo que hasta descubrieron que tenían terrenos y empresas que no se habían dado cuenta que tenían.