Quién es Ana Millán, la persona de confianza de Ayuso imputada por cuatro delitos de corrupción que presionó a la concejala de Móstoles

La izquierda coincide en que el caso de la exconcejala de Móstoles que ha denunciado acoso sexual y laboral por parte del alcalde del municipio pone de manifiesto una trama superior que salpica a quienes, según ellos, habrían tratado de tapar los hechos. Una de estas personas es Ana Millán, para quien Más Madrid ha pedido la dimisión inmediata. Según su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, “no puede seguir un minuto más en política”. El PSOE, por su parte, ha registrado una proposición para que la política sea declarada persona non grata