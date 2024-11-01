edición general
Las quiebras en EEUU se dispararon hasta alcanzar su nivel más alto en 15 años en 2025, mientras las empresas luchaban por hacer frente a las guerras comerciales de Trump [ENG]

Las quiebras empresariales en Estados Unidos alcanzaron en 2025 su nivel más alto en 15 años, ya que las empresas tuvieron dificultades para hacer frente a las guerras comerciales del presidente Donald Trump, entre otros factores, según un nuevo informe. Nada menos que 717 empresas se acogieron a los capítulos 7 o 11 de la ley de quiebras entre enero y noviembre, según datos de S&P. Esto supone un aumento del 14 % respecto al mismo periodo de 2024 y la cifra más alta desde 2010, cuando el país se estaba recuperando de la Gran Recesión.

ChatGPT #1 ChatGPT
Darwin estaría orgulloso
Ankor #2 Ankor
El capitalismo puro esta llegando al fin. Smith estaria orgulloso.
