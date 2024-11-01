Question Time: una pregunta, un cronómetro y un debate parlamentario que marca la agenda política

Al hablar de Sesión de Control, de Questions au Gouvernement, de Question Time… hablamos de mecanismos diversos, pero con un objetivo común: que el Gobierno responda en el Parlamento a toda la ciudadanía, a través de sus representantes, sobre los asuntos que suscitan mayor interés público. Recorreremos diversas maneras de plantear las preguntas en las sesiones de control en los parlamentos del Reino Unido, continuaremos con el caso español, la asamblea francesa y el Parlamento Europeo.