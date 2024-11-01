Los querellantes contra Juan Carlos I presentan un incidente de nulidad antes de acudir al Constitucional

Tras el portazo definitivo del Tribunal Supremo a la querella contra Juan Carlos de Borbón por cinco delitos fiscales a cargo de un grupo de juristas e intelectuales, estos han presentado un incidente de nulidad de actuaciones por estimar que existen "defectos de forma" en las resoluciones por las que se declaraba la inadmisión de la querella y del recurso de súplica posterior.