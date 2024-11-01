edición general
14 meneos
22 clics
Los querellantes contra Juan Carlos I presentan un incidente de nulidad antes de acudir al Constitucional

Los querellantes contra Juan Carlos I presentan un incidente de nulidad antes de acudir al Constitucional

Tras el portazo definitivo del Tribunal Supremo a la querella contra Juan Carlos de Borbón por cinco delitos fiscales a cargo de un grupo de juristas e intelectuales, estos han presentado un incidente de nulidad de actuaciones por estimar que existen "defectos de forma" en las resoluciones por las que se declaraba la inadmisión de la querella y del recurso de súplica posterior.

| etiquetas: tribunal supremo , juan carlos i , constitucional
11 3 0 K 146 actualidad
7 comentarios
11 3 0 K 146 actualidad
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Chiste para aficionados a la vela:
¿ Por qué el Bribón emérito va mal de través?
....
Porque caza demasiado...
1 K 32
victorjba #7 victorjba
#5 Mu bueno xD
0 K 20
autonomator #6 autonomator *
Constitución Española artículo 14:
"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Menos si te apellidas Borbón
0 K 15
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Sos inimputable, pibe.
0 K 12
Bolgo #3 Bolgo
Si es que como a Al Capone. Bribón felón
0 K 10
#1 manolo_tenaza *
Recordemos que el TC es un tribunal político, que no tiene credibilidad alguna para los ojos de cualquier demócrata. Entre sus miembros está el exministro del PSOE (sí, leen bien, un político dentro de un tribunal de instancia superior, algo que posiblemente no suceda ni en Zambia o Mozambique), Juan Carlos Campo, que ya tuvo que dirimir la causa de los ERE y de Griñán. Aquí tiene a ambos sujetos veraneando juntos, es decir, el el condenado y el que tiene que juzgado en última instancia, son…   » ver todo el comentario
3 K -21
Bolgo #4 Bolgo
#1 tu credibilidad te precede en este, nuestro foro, tenazas
2 K 27

menéame