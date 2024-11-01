Los querellantes contra Juan Carlos I presentan un incidente de nulidad antes de acudir al Constitucional

Tras el portazo definitivo del Tribunal Supremo a la querella contra Juan Carlos de Borbón por cinco delitos fiscales a cargo de un grupo de juristas e intelectuales, estos han presentado un incidente de nulidad de actuaciones por estimar que existen "defectos de forma" en las resoluciones por las que se declaraba la inadmisión de la querella y del recurso de súplica posterior.
| etiquetas: tribunal supremo , juan carlos i , constitucional
¿ Por qué el Bribón emérito va mal de través?
....
Porque caza demasiado...
"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Menos si te apellidas Borbón