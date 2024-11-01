edición general
1 meneos
10 clics

¿Qué es el Sahel?

Su relevancia geopolítica viene porque actúa de transición entre lo que ocurre entre el África subsahariana y el norte de África en términos migratorios, económicos, sociales y culturales.

| etiquetas: geopolítica , sahel
1 0 0 K 13 politica
1 comentarios
1 0 0 K 13 politica
#1 Agrimensor
un secarral
0 K 6

menéame