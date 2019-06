Firefox 57, más conocido por ser la primera versión de Firefox Quantum, se lanzó el 14 de noviembre de 2017. Este lanzamiento supuso uno de los mayores cambios en la historia del navegador de Mozilla que no paraba de perder cuota de mercado ante el brutal asedio de Google Chrome. Rediseñado casi desde cero, ahora funcionaba más rápido y era más seguro, además de traer la nueva interfaz Photon. No obstante, algunos componentes no se renovaron en ese momento y eso nos lleva a QuantumBar, la nueva barra de direcciones que estrenará Firefox.