Qualcomm compra Arduino

Qualcomm ha adquirido Arduino, la histórica plataforma italiana de hardware y software de código abierto, con el objetivo de potenciar su presencia en el ecosistema maker y expandir su influencia en el ámbito del código abierto. A pesar de la adquisición, Arduino continuará operando de forma independiente, manteniendo su marca, herramientas y misión.
