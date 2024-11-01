edición general
18 meneos
40 clics
Qualcomm compra Arduino

Qualcomm compra Arduino

Qualcomm ha adquirido Arduino, la histórica plataforma italiana de hardware y software de código abierto, con el objetivo de potenciar su presencia en el ecosistema maker y expandir su influencia en el ámbito del código abierto. A pesar de la adquisición, Arduino continuará operando de forma independiente, manteniendo su marca, herramientas y misión.

| etiquetas: arduino , qualcomm , compra
15 3 0 K 220 tecnología
14 comentarios
15 3 0 K 220 tecnología
Comentarios destacados:      
ElGatoMeneador #1 ElGatoMeneador
Eso de que "continuará operando de forma independiente, manteniendo su marca, herramientas y misión" es lo que dicen siempre, y siempre acaban convirtiendo la empresa comprada en una mierda pinchada en un palo, a veces incluso sin el palo.
13 K 150
#2 EISev
#1 amen, brindo con mi taza de Sun Microsystems
4 K 67
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Tengo yo todavía una de esas ...  media
2 K 37
#9 EISev
#4 y por el otro lado el logo de Java
1 K 27
#11 mcfgdbbn3
#9: Pues no sé para qué, si la taza en si ya es un logo de Java. :-P
0 K 13
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#9

Correcto.
0 K 17
rob #3 rob
#1 Siempre nos quedará Aliexpress
1 K 21
#10 srabdm
#1 No, si tienen intención de venderla más adelante.
0 K 6
frg #14 frg
#1 Que se lo pregunten a Red Hat, y espera dentro de 10 años ...
0 K 12
#5 Alcalino
otra empresa europea comida por una americana.

Y luego la gente se pregunta porqué no hay empresas europeas punteras.

pues porque las compran antes
7 K 93
j0seant #8 j0seant
#5 pues como los equipos de futbol grandes, si alguien destaca en un equipo pequeño tienen la pasta para comprarlos y seguir siendo los que controlan el tema..
0 K 7
angeloso #6 angeloso
ESPero que les vaya bien :troll:
4 K 58
j0seant #7 j0seant
Teniendo los ESP32 y toda la colección de placas chinas por muchísimo menos dinero y con muchas más funciones, que además el ESP32 lo montan un montón de cacharros de domótica comerciales. Arduino abrió puertas y también la facilidad de su ecosistema que se haya extendido a otras placas para programar con el mismo sistema usando C/C++, pero hoy en día supongo que se sigue usando más por la sencillez que por la potencia comparado con otras placas comentadas más potentes y con más funciones..
2 K 34
#13 mcfgdbbn3
#7: Para aprender es una buena opción.
1 K 20

menéame