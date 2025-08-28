edición general
Putin, Xi y Kim Jong-Un escenificarán su unión frente a Occidente en un desfile en Pekín la próxima semana

Los presidentes de Rusia y Corea del Norte no serán los únicos que estarán en Pekín, donde se espera también la presencia de los máximos mandatarios de Irán, Pakistán, Bielorrusia o Cuba. Habrá también fotografía de los presidentes de Armenia y Azerbaiyán después de firmar recientemente la paz y también acudirán varios presidentes de países del sudeste asiático, zona donde China está haciendo crecer su influencia.

salteado3 #3 salteado3 *
Cuando hablan de "influencia china en una región" no quiere decir que estén dando golpes de estado, sobornando al presidente de un país o bombardeando alguna zona. Se refieren a que aumentan los intercambios comerciales.

Por aclarar, que nos tienen acostumbrados a los eufemismos yankis.
7 K 98
#4 diablos_maiq *
#3 ¿con los rusos aumentan los intercambios beberciales?
0 K 10
Postmeteo #6 Postmeteo
#3 Probablemente algun soborno haya caido.
0 K 7
#5 lluissubi
Como me molaría que fuese Sánchez, ya solo por tocar las narices al naranja
1 K 15
#2 username
Falta Trump
0 K 11
Torrezzno #1 Torrezzno
Parece una reunión de meneantes
0 K 8

