Putin, Xi y Kim Jong-Un escenificarán su unión frente a Occidente en un desfile en Pekín la próxima semana

Los presidentes de Rusia y Corea del Norte no serán los únicos que estarán en Pekín, donde se espera también la presencia de los máximos mandatarios de Irán, Pakistán, Bielorrusia o Cuba. Habrá también fotografía de los presidentes de Armenia y Azerbaiyán después de firmar recientemente la paz y también acudirán varios presidentes de países del sudeste asiático, zona donde China está haciendo crecer su influencia.
Por aclarar, que nos tienen acostumbrados a los eufemismos yankis.