edición general
10 meneos
13 clics
Putin propone reunión con Zelenski en Moscú; Kiev rechaza la oferta

Putin propone reunión con Zelenski en Moscú; Kiev rechaza la oferta

“Putin mencionó Moscú”, indicó una de las fuentes a la agencia AFP. Sin embargo, el presidente ucraniano rechazó de inmediato la idea, de acuerdo con los informantes. La negativa refleja la tensión que persiste entre Kiev y Moscú más de tres años después del inicio de la invasión rusa en Ucrania.

| etiquetas: putin , zelenski , moscú , ucrania , rusia
8 2 1 K 93 actualidad
26 comentarios
8 2 1 K 93 actualidad
Comentarios destacados:      
pingON #2 pingON
ven .... ven aquí ... que no te va a doler. ...
8 K 95
sorrillo #8 sorrillo
#2 Putin fue a EEUU que viene a ser lo mismo.

O quizá un doble de Putin según dicen algunos.
1 K -2
Aokromes #9 Aokromes
#1 no creo que putin quiera un martir. #2 #6 #7
4 K 67
Tkachenko #10 Tkachenko *
#9 lo que vería cualquiera que no fuera un propagandista.
2 K 48
salteado3 #15 salteado3 *
#9 Los rusos podrían haber acabado con él si hubieran querido. Un misil de esos hipersónicos imparables y listo.

También podrían arrasar con Kiev y no dejar piedra sobre piedra, pero esto es una guerra y se persiguen unos objetivos, y eso o matar a Zelensky no ayudarían.

Pero si sigues la narrativa bélica occidental los rusos (Putin en persona) solo quieren matar, especialmente civiles, y llegar hasta Lisboa solo por ansias de conquista imperialista. Porque Putin está loco y es un fascista asesino TM
1 K 23
ur_quan_master #19 ur_quan_master
#2 seguramente tratarían. A Zelensky con más educación y protocolo que como lo trataron en Washington.
1 K 20
Pertinax #1 Pertinax *
Este sinvergüenza quiere hacerle un Prigozhin.
2 K 51
Antipalancas21 #24 Antipalancas21
#1 Le invita a un cubata de polonio-210 en Moscú.
1 K 39
ElenaCoures1 #25 ElenaCoures1
#1 No le queda otra, porque Putler no puede poner un pie en la mayoría de países porque le trincan por criminal
Que sea fascista no es ningún delito, pero es un agravante
1 K 26
Tkachenko #3 Tkachenko
Que rápido el perti en el comentario, eh! :troll:
2 K 48
antesdarle #12 antesdarle
#3 casi que has ido igual de rápido :roll:
1 K 17
Andreham #11 Andreham *
Que queden en Estambul como la última vez y listos.

La verdad es que una jugada así sólo se explica si el objetivo es que realmente no haya charla (dejando a Trump y a sus lacayos de la derecha europea como subnormales... Otra vez).

Por otro lado, si los dos líderes que son los que están mandando a morir a jóvenes no se dirigen la palabra ni una sola vez en persona, por qué deben morir jóvenes que no se conocen? Con qué legitimidad estos pueden estar seguros y sus chavales no?
1 K 28
Spirito #23 Spirito
#11 En Stambul no, que ahora estoy yo ahí, y no tengo ganas de ver al payasete psicópata Zelensky por aquí.
0 K 8
Pertinax #18 Pertinax
#17 Oro en polvo, me consta.
1 K 26
Pertinax #4 Pertinax *
#_3 Y eso que llevo dos semanas en modo relax.
1 K 26
Spirito #17 Spirito
#4 Da igual, el nivel de tus perlas es siempre incalculable. xD
0 K 8
Spirito #16 Spirito
Que envíen a Elenita o a Mysto... no sé, por algo se empieza. xD
1 K 16
OCLuis #21 OCLuis *
Hombre, yo me pongo en el pellejo de Zelenski: si no te gusta el kurry no vayas a la india, si no te gusta el chile no vayas a méxico.

A él no le tiene que sentar nada bien el polonio en las comidas. Lo mismo le produce ardores.
0 K 13
Milmariposas #7 Milmariposas
Preparando polonio en 3, 2, 1... :roll:
0 K 12
karaskos #13 karaskos
#7 O una ventana abierta con una cortina ondeando...
0 K 7
Laro__ #26 Laro__
¿Polonio? ¿Qué polonio ni qué polonio?
0 K 11
anonimo115 #5 anonimo115
Lo quiere invitar a sopa
0 K 10
ctrlaltsupr1 #6 ctrlaltsupr1
Lo iba a poner mirando pa Cuenca … desde la ventana.
0 K 6
platypu #14 platypu
Prorruso medio: ''Veishh como Nazinskyi no quiere acabar la guerra, osh lo dije, viva Maduro''
1 K -1
fanchulitopico #22 fanchulitopico
#14 Idiota medio "Prorruso medio: ''Veishh como Nazinskyi no quiere acabar la guerra, osh lo dije, viva Maduro''" :troll:
1 K 13

menéame