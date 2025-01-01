Putin propone reunión con Zelenski en Moscú; Kiev rechaza la oferta

“Putin mencionó Moscú”, indicó una de las fuentes a la agencia AFP. Sin embargo, el presidente ucraniano rechazó de inmediato la idea, de acuerdo con los informantes. La negativa refleja la tensión que persiste entre Kiev y Moscú más de tres años después del inicio de la invasión rusa en Ucrania.
O quizá un doble de Putin según dicen algunos.
También podrían arrasar con Kiev y no dejar piedra sobre piedra, pero esto es una guerra y se persiguen unos objetivos, y eso o matar a Zelensky no ayudarían.
Pero si sigues la narrativa bélica occidental los rusos (Putin en persona) solo quieren matar, especialmente civiles, y llegar hasta Lisboa solo por ansias de conquista imperialista. Porque Putin está loco y es un fascista asesino TM
Que sea fascista no es ningún delito, pero es un agravante
La verdad es que una jugada así sólo se explica si el objetivo es que realmente no haya charla (dejando a Trump y a sus lacayos de la derecha europea como subnormales... Otra vez).
Por otro lado, si los dos líderes que son los que están mandando a morir a jóvenes no se dirigen la palabra ni una sola vez en persona, por qué deben morir jóvenes que no se conocen? Con qué legitimidad estos pueden estar seguros y sus chavales no?
A él no le tiene que sentar nada bien el polonio en las comidas. Lo mismo le produce ardores.