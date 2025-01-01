Putin propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva como una condición de paz

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás, que representa la práctica totalidad del este de Ucrania, a cambio de paralizar su ofensiva en el sur del frente de combate y de poner fin a nuevos ataques en el resto del país como una de las condiciones para aceptar un posible acuerdo de paz con el Gobierno ucraniano.
Por otro lado Putin se está muriendo de cáncer, han muerto 50 millones de soldados rusos y las sanciones han sido todo un éxito.
Así que bueno, ganan, pero "¿a qué precio?"*
* Esta frase es un consuelo propagandístico traído para usted gracias a OTAN & Friends. 75 años montando guerras.