Putin propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva como una condición de paz

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás, que representa la práctica totalidad del este de Ucrania, a cambio de paralizar su ofensiva en el sur del frente de combate y de poner fin a nuevos ataques en el resto del país como una de las condiciones para aceptar un posible acuerdo de paz con el Gobierno ucraniano.

Verdaderofalso
Putin pide el mismo trato que Netanyahu e Israel
mosfet
Pero todo esto es lo que ya se suponía, no?
Antipalancas21
#3 Algo se les habrá escapado a alguno de los suyos a los que fueron con Trump
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Según han confirmado fuentes próximas a la cumbre que Putin mantuvo este pasado viernes en Alaska con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el momento de que las fuerzas ucranianas se retiraran de la región -- que comprende las provincias de Donetsk y Lugansk, parcialmente incorporadas a Moscú.
glezjor #3 glezjor
#1 vamos que Putin no ha dicho nada y esto es una noticia ficticia típica de ese libelo de europapress
ChatGPT #4 ChatGPT
Pero no iba perdiendo guerra?
salteado3 #8 salteado3
#4 Si no lo conquistan todo en 2 semanas es una derrota xD
Por otro lado Putin se está muriendo de cáncer, han muerto 50 millones de soldados rusos y las sanciones han sido todo un éxito.

Así que bueno, ganan, pero "¿a qué precio?"*

* Esta frase es un consuelo propagandístico traído para usted gracias a OTAN & Friends. 75 años montando guerras.
ChatGPT #9 ChatGPT *
#8 a ver si ahora el precio es relevante en una guerra xD
salteado3 #6 salteado3 *
Bueno, a los ucranianos no les importará desprenderse de esas regiones, hasta que llegaron los rusos se dedicaban a bombardearlas, eso que se ahorran.
alpoza #10 alpoza
#6 Si a Ucrania no le importa desprenderse del dombas y USA ha dicho que no entrará en la OTAN, se podrían haber ahorrado estos años de "operación especial".
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#6 No quiere decir con eso que termine la guerra, es solo una de las cosas que pide para que se aplique un alto el fuego.
