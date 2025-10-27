Putin pone fin al acuerdo con EEUU sobre procesamiento de plutonio

El pacto original, conocido como PMDA, había sido firmado en 2000 y modificado en 2010, con el objetivo de reducir las reservas de plutonio heredadas de la Guerra Fría y convertirlas en combustible nuclear para generación de electricidad.
| etiquetas: pmda , plutonio , guerra fría , rusia , putin , eeuu , trump
ah espera, que el plutonio de uso en centrales nucleares se encuentra de forma natural en la naturaleza.
Putin pone fin a un acuerdo al que puso fin hace casi una década… en fin, cosas de Rusia de Putin.
Mientras tanto, en occidente, todo bien y normal:
www.reuters.com/business/world-at-work/amazon-targets-many-30000-corpo
Podemos seguir mirando para otro lado pero la cosa pinta mal
Rusia deja de hacerlo y USA sigue reciclando su plutonio.
A EEUU no falta, tiene de sobra tras desmantelar 35.000 bombas y pocas centrales adaptadas para usar MOX