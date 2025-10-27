edición general
Putin pone fin al acuerdo con EEUU sobre procesamiento de plutonio

El pacto original, conocido como PMDA, había sido firmado en 2000 y modificado en 2010, con el objetivo de reducir las reservas de plutonio heredadas de la Guerra Fría y convertirlas en combustible nuclear para generación de electricidad.

Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
#5 veces que se menciona el plutonio en el enlace que envías.. 0
Aokromes #9 Aokromes
#8 la necesidad de reforzar las reservas de uranio para reducir la dependencia de los suministros rusos y cubrir la creciente demanda de energía nuclear.

ah espera, que el plutonio de uso en centrales nucleares se encuentra de forma natural en la naturaleza.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Se lo pueden cambiar por pistachos a Irán. :roll:
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
No obstante, en 2016 Putin suspendió la participación rusa mediante un decreto

Putin pone fin a un acuerdo al que puso fin hace casi una década… en fin, cosas de Rusia de Putin.
#2 hokkien
Siempre quedará el neptunio o el uranio, ... :roll:
#6 Dav3n
Tranquilos, Rusia se hundirá el tercer trimestre... De 2026, o 2027... O...

Mientras tanto, en occidente, todo bien y normal:

www.reuters.com/business/world-at-work/amazon-targets-many-30000-corpo

xD xD xD

Podemos seguir mirando para otro lado pero la cosa pinta mal :foreveralone:
Aokromes #1 Aokromes
los eeuu sin plutonio para sus centrales nucleares.....
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Podrías leer la noticia, cada pais se comprometía a reciclar 34 toneladas de plutonio.
Rusia deja de hacerlo y USA sigue reciclando su plutonio.

A EEUU no falta, tiene de sobra tras desmantelar 35.000 bombas y pocas centrales adaptadas para usar MOX
