Con Putin sí y con Netanyahu no: el Ayuntamiento de Almeida, junto a Vox, tildó de "genocidio" la guerra en Ucrania

Con Putin sí y con Netanyahu no: el Ayuntamiento de Almeida, junto a Vox, tildó de "genocidio" la guerra en Ucrania

Sobre otro de los frentes bélicos actuales, PP y Vox esgrimieron una postura bien distinta a la que ahora adoptan con Palestina. La guerra de Ucrania obtuvo la rápida y contundente condena de España sin distinción de color político; tanto que desde el Pleno municipal dio luz verde a una iniciativa de Vox que calificó las atrocidades del Ejército ruso de “genocidio” contra el pueblo ucraniano. Sin embargo, años después y con el terror en Gaza, la posición se sitúa en las antípodas. El Pleno de Cibeles del 26 de abril de 2022 avaló la iniciativa

6 comentarios
Rayder
Cuando las estadísticas sobre porcentajes de bajas civiles entre ambos conflictos dicen todo lo contrario, no hay comparación. Son unos miserables, no hay otra explicación para esa ceguera con Gaza.

Suleiman
Nunca muerdas la mano que te da de comer.

Kasterot
Digo yo, que teniendo la definición de genocidio tan clara. Igual es tema del color de la piel de los afectados, la ideologia del agresor y sobre todo de los tentáculos de los genocidas. Digo yo

ipanies
#2 No, creo que es más fácil, defienden a quien les financia y atacan a los que no. En estos asuntos, las organizaciónes delictivas, son pragmatismo puro.

selufetto
Bueno, también dijo eso de que lo de Notre Dame era peor que lo del Amazonas. En definitiva, está uno continuamente midiendo sus palabras para poner comentarios en páginas de mierda en internet sin decir demasiadas tonterías, y luego hay otros que diciendo gilipollez tras gilipollez son alcaldes de municipios gigantescos. No entiendo la vida.

XtrMnIO
Vamos a ver, los sionistas siempre han sido señoritos de pasta, y la mafia peperoni está allá donde haya dinero del que vivir bien.


