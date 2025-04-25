edición general
Putin entrega la Medalla de la Orden de Lenin a una funcionaria de la CIA cuyo hijo murió luchando por Rusia (ENG)

El líder ruso, Vladimir Putin, envió la Orden de Lenin de la era soviética a Juliana Gallina, subdirectora de Innovación Digital de la CIA, cuyo hijo luchó por Rusia y murió en Ucrania en 2024, informó CBS News. El premio fue entregado en Moscú por Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump. El gesto se produjo en un período de tensas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, dado que Trump expresó recientemente su descontento con el Kremlin y amenazó con imponer aranceles adicionales a pesar de las conversaciones

vicvic #3 vicvic *
Vaya esperpento la administración Trump.. La madre igual de fanática y culpable que el hijo por aceptar la medalla al mérito asesino del Kremlin por matar ucranianos y colaborar en la invasión.
jm22381 #5 jm22381
#3 Dice que le enviaron la medalla a la madre, no que la aceptara. Es otra humillación de Putin contra EEUU y sus servicios secretos, un mira que idiotas sois que los hijos de vuestros espías vienen a Rusia y los envío a Ucrania a morir.
Duke00 #7 Duke00
#3 #5 Hace tiempo leí la historia de ese chico y es tremendo como le lavaron el cerebro a alguien que era el típico hippy pacifista trotamundos:

istories.media/en/stories/2025/04/25/michael-gloss-story/
Cuñado #4 Cuñado
Esta noticia es el equivalente periodístico a una prenda de Ágata Ruiz de la Prada.
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Menudo trolo que es Putin.
rusito #2 rusito
«No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de afecto, jamás debe romperlos. Las místicas cuerdas del recuerdo resonarán cuando vuelvan a sentir el tacto del buen ángel que llevamos dentro». (American History X)
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#2 Pues entonces que el fascista y criminal de Putin deje de invadir Ucrania, que encima era un país hermano
