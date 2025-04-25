Putin entrega la Medalla de la Orden de Lenin a una funcionaria de la CIA cuyo hijo murió luchando por Rusia (ENG)  

El líder ruso, Vladimir Putin, envió la Orden de Lenin de la era soviética a Juliana Gallina, subdirectora de Innovación Digital de la CIA, cuyo hijo luchó por Rusia y murió en Ucrania en 2024, informó CBS News. El premio fue entregado en Moscú por Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump. El gesto se produjo en un período de tensas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, dado que Trump expresó recientemente su descontento con el Kremlin y amenazó con imponer aranceles adicionales a pesar de las conversaciones