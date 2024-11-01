·
Putin abrirá la cartera de los rusos para financiar guerra al no cuadrarle las cuentas en 2025
El Kremlin subirá en 2026 el IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades, entre otras tasas
putin
kremlin
impuestos
guerra de ucrania
actualidad
#2
antesdarle
Podría ir en persona con su cúpula al frente. Creo que va a lograr abaratar los costes en un momento.
#3
vicvic
Que haga una colecta, que aquí tiene algunos fans suyos y de su invasión criminal fascista que aportaran encantados.
#6
buronix
---estoy tululu y respondi al aire---
#8
buronix
Solo publicas negativos, si sigues el enlace que das y ves datos generales la producción general a subido ligeramente? (0.8%)
Yo no voy a questionar tu inteligencia, por que questionas tu la mia?
Tiene que pasar algo raro, que no me deja responder al primer comentario, pensaba que estaba tonto, que lo mismo tambien, pero no, no me deja. bueno, para ti va.
#7
VFR
Que paguen los ricos ... ah no, que es rusia
#1
pozz
Hoy Rostat publicaba unos datos sobre la produccion industrial en Rusia.. produccion que ha caido en picado:
Radiadores -29%
Calderas -29%
Rejillas, mallas -15%
Alambre -25%
Receptores de televisión -34%
Motores eléctricos -6%
Generadores con motores de combustión interna -30%
Baterías de plomo -23% (en 11 meses)
Cables de fibra óptica -29%
Bombas -38%
Cojinetes -37%
Tractores -61%
Bulldozers -53%
Ascensores -37%
Motores de combustión interna -48%
Automóviles ligeros -34%
Autobuses
#4
buronix
Osea que a los Rusos les van a subir el IVA por la guerra?
A nosotros nos lo subieron por gilipollas y así se ha quedado.
Pues yo no se que es peor.
#5
Quillotro
#4
¿También el de los chuches?
#9
buronix
#5
A nosotros nos subieron las chuches, tendremos que preguntarles a los rusos.
