Los puntos oscuros del accidente de avión en Corea que dejó 179 muertos: el 'mayday', el tren de aterrizaje, exceso de velocidad y un muro al final de la pista

Los expertos se preguntan por qué el avión iba tan rápido ya en tierra (al menos a 350 kilómetros por hora), por qué los pilotos no bajaron el tren de aterrizaje, por qué los motores tenían tanto empuje, por qué la parte móvil de las alas no estaba en posición para el aterrizaje y por qué el reactor chocó contra la pista tan de frente, dejando cientos de metros menos de margen para detenerse. También se cuestiona por qué los bomberos no estaban ya en el lugar y, sobre todo, por qué no llenaron la pista de espuma antiincendios.