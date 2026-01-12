·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7472
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
5669
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
6612
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
6217
clics
OTAN (Viñeta)
5191
clics
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
más votadas
444
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
430
Samantha Vallejo-Nájera abandona Masterchef tras trece años al considerar afianzado el crecimiento de Vox
466
Ayuso mantiene en su domicilio a “Ayuso Lahoz, S.L.”, una empresa durmiente que se dedica a la venta de material sanitario
428
La agitadora Pilar Baselga será juzgada por difundir el bulo de que Begoña Gómez es transexual
504
El gobierno de Ayuso transfirió 61 millones de euros de las residencias públicas para pagar la deuda con Quirón
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
16
clics
Los Pujol regularizaron "deprisa" el dinero de Andorra
La familia Pujol pidió a su asesor fiscal, Josep Anton Sánchez Carreté, que regularizara "deprisa y corriendo" sus fondos en Andorra el 7 de julio de 2014.
|
etiquetas
:
pujol
,
andorra
,
asesor fiscal
,
ciu
,
cataluña
8
2
0
K
103
politica
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
103
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Vactor20
L'independencia! La dinamarca del Sud! Nos tendran envidia en todo el mundo!
Seguro... Igualitos que los mierdas del PP. Y el que venga a decir que Junts no es lo mismo que CiU que se de media vuelta, que da verguenza.
0
K
7
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Seguro... Igualitos que los mierdas del PP. Y el que venga a decir que Junts no es lo mismo que CiU que se de media vuelta, que da verguenza.