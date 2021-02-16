Puilatos, un pueblo de colonización efímero

El Instituto Nacional de Colonización (INC) fue una institución franquista que influyó notablemente el paisaje aragonés (...) la historia de Puilatos fue efímera, en concreto poco más de veinte años. El terreno elegido no fue el adecuado debido a la existencia de rocas sedimentarias solubles en el subsuelo. Su composición a base de yesos sufre una disolución progresiva con las corrientes del agua creando oquedades subterráneas que van creciendo poco a poco y que afectan a la superficie del terreno (...) la llegada del regadío aceleró...