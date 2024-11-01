edición general
Puentes que atrapan camiones por ser demasiado bajos: este lleva 100 destrozados y en vez de cambiarlo lo han convertido en símbolo de la ciudad

Puentes que atrapan camiones por ser demasiado bajos: este lleva 100 destrozados y en vez de cambiarlo lo han convertido en símbolo de la ciudad

En Google Maps, un pequeño puente de una ciudad en Michigan, aparece como un sitio de interés bajo el nombre de 'Penny the Truck Eating Bridge'.

#5 ooshima
No acabo de entender esto.

Se pone un marco antes del puente, con una barra colgante a la altura que permite pasar bajo el puente. Si no cabes, golpeas la barra y te das cuenta. Pones unos indicadores electrónicos con el recuento: "102 CAMIONES DESTROZADOS HASTA HOY". El que quiera leer, que lea.

Lo del camino estrecho, pues se pone una señal como la hay en muchos sitios: "USUARIOS DE GPS, NO ES POR AQUI. DA LA VUELTA"  media
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Eso del control de gálibo suena a marxismo. xD
sorrillo #7 sorrillo *
#5 Efectivamente, por lo visto en EEUU no han descubierto aún lo que describes, en Google Street View se puede ver que no hay nada antes de llegar al puente en cuestión: maps.app.goo.gl/NBvVxETHBf99pXHp7

Es una nación sin nadie al volante desde hace décadas.
#3 PerritaPiloto
Si no pasan los camiones tampoco pasarán los autobuses. Posiblemente sea así por diseño. En alguna de las fases alguien les habrá indicado.

-"Es demasiado bajo y no caben los autobuses"
-"Ya lo sabemos, pero los autobuses solo los toman los negros y los comunistas. ¿A que no quieres negros ni comunistas en nuestra ciudad?"

Y siguieron adelante.
pepel #2 pepel
¿Camiones bajos?
vviccio #4 vviccio
El google maps te da la ruta pero no te dice si el camión pasa.
placeres #8 placeres
#1 Son puentes distintos pero el mensaje que mandan es el mismo :wall: :wall:
