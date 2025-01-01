El puente más corto que une dos países se encuentra en Extremadura  

En un pequeño pueblo fronterizo de Extremadura se levanta el puente internacional más corto del mundo. Con solo 3,2 metros de largo, el puente de El Marco une Extremadura con Portugal y cruza una frontera física, cultural y horaria. Su peculiaridad ha captado la atención de medios británicos, que titulan, con fascinación, que «puedes cruzar una hora hacia el futuro».