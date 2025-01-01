edición general
El puente más corto que une dos países se encuentra en Extremadura

El puente más corto que une dos países se encuentra en Extremadura  

En un pequeño pueblo fronterizo de Extremadura se levanta el puente internacional más corto del mundo. Con solo 3,2 metros de largo, el puente de El Marco une Extremadura con Portugal y cruza una frontera física, cultural y horaria. Su peculiaridad ha captado la atención de medios británicos, que titulan, con fascinación, que «puedes cruzar una hora hacia el futuro».

#1 cocococo
Aquí en África, Canarias, tenemos la misma hora que en Portugal sin necesidad de cruzar puentes ni nada.
mosfet #3 mosfet
España no debería tener la misma hora que Portugal? lo que no tiene sentido es que tengamos la de Berlín.
#2 Beltza01
Menuda fumada. Esas medidas son imposibles. Esa barandilla me llegaría a la rodilla. Los medios ingleses hablan de 6 metros.

www.express.co.uk/news/world/2031751/worlds-shortest-international-bri
mecha #4 mecha
#2 si el puente son 3,2 metros, cada tramo de barandilla es 1 metro de largo. Si cada tramo es de 1 metro de largo, y la altura de la baranda es la mitad (o menos) que el ancho del tramo, efectivamente la barandilla te llegaría por la rodilla.

Lo normal en una baranda es unos 70cm de alto mínimo, aunque suelen rondar el metro. Me encaja mejor 6 metros de largo.
