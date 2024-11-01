‘Puedes ser sancionado’: EEUU lanza fuerte advertencia a viajeros con pasaporte español

La embajada de Estados Unidos en Madrid lanzó una fuerte advertencia a los viajeros con nacionalidad española que ingresan a territorio estadounidense utilizando el pasaporte del país europeo. “Puedes ser sancionado”, subrayó la sede consular en redes sociales, al recordar las condiciones vigentes para mantener los beneficios del Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), especialmente ante las medidas adoptadas por el gobierno de Trump.