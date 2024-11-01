‘Puedes ser sancionado’: EEUU lanza fuerte advertencia a viajeros con pasaporte español

La embajada de Estados Unidos en Madrid lanzó una fuerte advertencia a los viajeros con nacionalidad española que ingresan a territorio estadounidense utilizando el pasaporte del país europeo. “Puedes ser sancionado”, subrayó la sede consular en redes sociales, al recordar las condiciones vigentes para mantener los beneficios del Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), especialmente ante las medidas adoptadas por el gobierno de Trump.
| etiquetas: eeuu , multas , sanciones , advertencia , españoles , viajeros
En Estados Unidos.
Así que vas a tener tontos a miles yendo a EEUU como borregos, porque futbol, futbol!, futboooool!
Y que no haya ningún muerto.
Que te digan que si sobrepasas los 90 dias que te permite el Visa Waiver Program puedes ser sancionado no es "un advertencia" es una obviedad.
Lo mismo ocurre en España y en cualquier otro pais del mundo.
Igual que tu banco para no cobrarte comisiones.
HDLGP!