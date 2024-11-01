edición general
‘Puedes ser sancionado’: EEUU lanza fuerte advertencia a viajeros con pasaporte español

La embajada de Estados Unidos en Madrid lanzó una fuerte advertencia a los viajeros con nacionalidad española que ingresan a territorio estadounidense utilizando el pasaporte del país europeo. “Puedes ser sancionado”, subrayó la sede consular en redes sociales, al recordar las condiciones vigentes para mantener los beneficios del Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), especialmente ante las medidas adoptadas por el gobierno de Trump.

#2 VFR
quien vaya a EEUU en estos momentos casi merece ser sancionado :troll:
#10 Alcalino
#2 Pues este año es el mundial de fútbol.

En Estados Unidos.

Así que vas a tener tontos a miles yendo a EEUU como borregos, porque futbol, futbol!, futboooool!

Y que no haya ningún muerto.
santim123 #11 santim123
#2 Mi señora lleva soñando nosecuantos años con turismo en EEUU. Ya le he dicho que antes voy a Somalia.
reivaj01 #12 reivaj01
#11 ¿A visitar a Carlos Herrera?
pip #4 pip
Su puta madre va a ir a Estados Unidos. A China quiero ir.
StuartMcNight #9 StuartMcNight
Menuda tonteria de noticia. Y sensacionalismo barato "fuerte advertencia".

Que te digan que si sobrepasas los 90 dias que te permite el Visa Waiver Program puedes ser sancionado no es "un advertencia" es una obviedad.

Lo mismo ocurre en España y en cualquier otro pais del mundo.
#6 Mengüi
las condiciones vigentes para mantener los beneficios del Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program)
Igual que tu banco para no cobrarte comisiones.
HDLGP!
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
nada se nos ha perdido en los usa
Fj_Bs #8 Fj_Bs
#1 asimismo, es , ya ni Miami ni California merece la pena ... ni los canadienses van
KLKManin #7 KLKManin
Yo no viajo a paises peligrosos donde cualquier chalado puede tener un M16 al lado de donde guarda los calzonzillos.
Fj_Bs #13 Fj_Bs
#7 tampoco donde registran redes sociales ,por si se les critico
GerardoSinMana #5 GerardoSinMana
Y si entras por visa de trabajo ice para ti.
ansiet #3 ansiet
Por mi que nl se procupe que no pienso poner en mi vida un pie allí.
