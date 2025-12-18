edición general
10 meneos
130 clics
Te puedes enfrentar a una sanción de 500 euros y a la pérdida de 6 puntos si haces esta maniobra en las rotondas

Te puedes enfrentar a una sanción de 500 euros y a la pérdida de 6 puntos si haces esta maniobra en las rotondas

Existe una maniobra que, si bien es habitual y está ampliamente normalizada, no solo es ilegal, sino también arriesgada: salir de una rotonda desde un carril que no sea el derecho, lo que supone cruzar la trayectoria de otros vehículos que sí circulan correctamente. Es tan común que traiga algún problema que la Guardia Civil ha decidido recordar que no se trata de una infracción leve, sino que puede conllevar sanciones económicas de hasta 500 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

| etiquetas: sanción , puntos , maniobra , rotondas
10 0 1 K 107 actualidad
31 comentarios
10 0 1 K 107 actualidad
Comentarios destacados:    
#11 Tecar
Una rotonda no se diferencia de una recta con varios carriles, en un accidente el que cambia de carril suele ser el culpable.
En una recta con dos carriles, uno que va por la izquierda y quiere coger un cruce a la derecha, no se le ocurre hacerlo si vienen coches por detrás en el carril de la derecha, lo mismo si va por la derecha y quiere coger un cruce a la izquierda.
Es alucinante la cantidad de gente que hace esto en las rotondas.
3 K 34
makinavaja #9 makinavaja
Te puedes enfrentar a una sanción si se molestaran en vigilar y multar cómo se circula en una rotonda, pero como los señores policias o GC no lo hacen, pues nada...
1 K 31
Jakeukalane #23 Jakeukalane
#9 y cuando haces una rotonda bien les llama mucho la atención y te pueden parar por ello (y porque el coche sea viejo, por ejemplo). Pero literalmente, una vez que me pararon para ver si llevaba droga en el coche y me paré en un sitio a comprobar una cosa, cuando les dije "he hecho la rotonda de manera perfecta, como tiene que hacerse", respondieron "eso fue lo más sospechoso de todo".
0 K 14
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Se van a forrar pues, porque subnormales de esos me los cruzo todos los días
2 K 30
#18 torrrquemada
Hay personas que jamás darían una nueva vuelta a una rotonda.
1 K 28
fofito #30 fofito
#18 incluso hay personas que nunca llegan a la rotonda para hacer un cambio de sentido
0 K 11
cbr600f #13 cbr600f *
Ayer con la moto, en una avenida que termina en rotonda, yo carril derecho y uno de esos que el volante solo les debe girar diez grados en el carril izquierdo ai lado mientras entramos en la rotonda me pita "porque no me veía y me podía dar al entrar en la rotonda" con una trazada digna de cualquier circuito, al vértice interno....

Y yo le digo pero si tienes dos carriles , no te cambies de carril y no golpearas a nadie y aún insistía, "ten cuidado que te voy a dar que no te veo".... Y eso que ya no es una Cbr... Que digo yo que una Goldwing 1800 se deja ver bastante.

Aún así, insistía que yo estaba circulando mal por seguir por mi carril al entrar a la rotonda????
1 K 27
#19 eshu
#16 Me refiero un curso específico para la gente que lleva 20 años con su carnet, que las rotondas no eran tan habituales cuando sacó el carnet o no l son en su ciudad, y que ahora cada vez que se mete en una, la lía.
1 K 23
#20 EISev
#19 yo llevo bastante más de veinte años de carnet y ya había rotondas
0 K 12
#7 levante
Entendido, a partir de ahora solo carril derecho.
1 K 23
#22 lameth
#7 Eso también está mal, al igual que no señalizar la salida.
0 K 12
#5 eshu
La DGT debería hacer un curso monográfico de cómo entrar y salir de una rotonda porque la mayoría de la gente lo hace mal, no se si por desconocimiento o por prisas.
1 K 21
#16 EISev
#5 ese curso se llama autoescuela, si te examinas en Soria igual no hay tantas rotondas y tienes menos práctica para ver situaciones raras que si te toca Móstoles
0 K 12
#29 Pitchford
#25 sino a estar..
0 K 20
Ripio #15 Ripio
Las rotondas son criaderos de burros.
Estoy harto de que me piten e incluso casi recibir impactos por los tarados que quieren saltar del tercer carril a la salida.
0 K 20
DDJ #2 DDJ
"salir de una rotonda desde un carril que no sea el derecho"

Eso es imposible
1 K 18
#6 eshu
#2 Es difícil, pero no imposible. Yo lo veo todos los días.
4 K 65
DDJ #10 DDJ
#6 Yo he visto muchas rotondas raras pero ninguna con portales que te permitan salir desde un carril interior sin pasar por el carril exterior :-O
3 K 39
Jakeukalane #21 Jakeukalane
#10 supongo que lo has entendido y estás bromeando, pero se hace referencia no a atravesar sino estar circulando por él.
1 K 18
Jakeukalane #25 Jakeukalane
#21 *si no
0 K 14
HeilHynkel #26 HeilHynkel
#10

En rotondas grandes tampoco es raro ver a gente cortarlas, es decir, cruzar los carriles en diagonal no cambiar de carril en la rotonda (lo que de toda la vida es tomar la rotonda recta)

El problema es el tamaño de la rotonda. En las grandes es más fácil hacerlo bien, pero las hay pequeñas que es un dolor seguir el carril.
0 K 18
sorrillo #31 sorrillo
#10 En la rotonda de les Drassanes de Barcelona puedes entrar en la rotonda por el carril interior, no veo ley física que impida hacer lo mismo en el sentido opuesto.

 media
0 K 11
#14 RebeldeConCausa
La legislación de las rotondas españolas es absurda y penaliza tomar los carriles interiores.

Según el propio artículo:
"Los vehículos que circulan por el carril interior están obligados a ceder el paso a quienes se encuentren en el carril derecho, independientemente de si pretenden abandonar la glorieta en la siguiente salida."

y después "Otro error común suele cometerse incluso antes de entrar a la rotonda: elegir mal el carril, lo que condicionará todo el recorrido y obliga…   » ver todo el comentario
1 K 12
#17 EISev *
#14 en mi rotonda a la salida del curro los carriles interiores sirven para adelantar a los que bloquean la rotonda para tomar la primera salida.

Gracias a que hay carriles interiores podemos adelantarles los que seguimos recto y luego echarnos a la derecha para tomar la segunda salida
1 K 32
Jakeukalane #24 Jakeukalane
#14 tal cual. Yo intento hacerlo bien, pero hay veces que no me dejan salir al carril derecho antes de la salida así que tengo que entrar desde el carril interior. Lo único bueno que tiene esa rotonda en este caso es que es la última salida y la siguiente es prohibido, con lo que no hay nadie más que vaya a continuar la rotonda.
0 K 14
HeilHynkel #27 HeilHynkel
#14

No, no es absurda, es la misma que para las carreteras.

El problema es que hay gente que no se entera,
0 K 18
#1 odissey
ehh? a ver si se aclaran.
noticia
A modo de recordatorio: si se planea tomar la primera salida o seguir recto, lo correcto será entrar a la rotonda por el carril derecho. Si lo que se va a hacer es girar hacia la izquierda o cambiar de sentido, entonces lo recomendable es utilizar el carril izquierdo, siempre siendo obligatorio cambiar al derecho antes de abandonar la rotonda.

dgt
Para entrar también es fundamental situarse correctamente: en una glorieta, es obligatorio acceder desde el carril derecho siempre que esté libre y sea posible.
www.dgt.es/comunicacion/noticias/glorietas-como-circular-de-forma-segu
0 K 7
#3 morralla
#1 en los exámenes prácticos, si entras por el central o izquierdo, estando el derecho libre, es falta leve. Por lo menos en Alicante lo califican así.
2 K 25
bronco1890 #8 bronco1890
#1 Mejor a la portuguesa: sólo puedes circular por el carril de la derecha si vas a tomar la próxima salida, en los demás casos tienes que ir por la izquierda. Las pitadas y apreciaciones sobre mi santa madre y la de los españoles en general que me caían cuando tomaba una rotonda en Portugal hasta que me lo explicaron ni te cuento :-D )
2 K 26
#12 okeil
#1 Es muy sencillo, para salir de la glorieta, si te cruzas, viene otro coche y te la calza, culpa tuya, por cruzarte. Si entras en la glorieta por el carril izquierdo, viene otro coche y te la calza, culpa tuya, tienes un ceda. Y si por algún motivo, el que va por la derecha necesita salir por el carril izquierdo de la vía a la que se incorpora y le arreas, es culpa tuya. Y en los tres casos, si además aparece la guardia civil tiene multa.
1 K 20
Ihzan #28 Ihzan
#1 x.com/guardiacivil/status/966756982605533184

Esta es de la Guardia civil pero la dgt tiene dibujos iguales.

Con lo facil que es y la cantidad de problemas que da, entre otras cosas porque en las autoescuelas lo enseñan de culo.
0 K 9

menéame