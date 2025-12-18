Te puedes enfrentar a una sanción de 500 euros y a la pérdida de 6 puntos si haces esta maniobra en las rotondas

Existe una maniobra que, si bien es habitual y está ampliamente normalizada, no solo es ilegal, sino también arriesgada: salir de una rotonda desde un carril que no sea el derecho, lo que supone cruzar la trayectoria de otros vehículos que sí circulan correctamente. Es tan común que traiga algún problema que la Guardia Civil ha decidido recordar que no se trata de una infracción leve, sino que puede conllevar sanciones económicas de hasta 500 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir.
En una recta con dos carriles, uno que va por la izquierda y quiere coger un cruce a la derecha, no se le ocurre hacerlo si vienen coches por detrás en el carril de la derecha, lo mismo si va por la derecha y quiere coger un cruce a la izquierda.
Es alucinante la cantidad de gente que hace esto en las rotondas.
Y yo le digo pero si tienes dos carriles , no te cambies de carril y no golpearas a nadie y aún insistía, "ten cuidado que te voy a dar que no te veo".... Y eso que ya no es una Cbr... Que digo yo que una Goldwing 1800 se deja ver bastante.
Aún así, insistía que yo estaba circulando mal por seguir por mi carril al entrar a la rotonda????
Estoy harto de que me piten e incluso casi recibir impactos por los tarados que quieren saltar del tercer carril a la salida.
Eso es imposible
En rotondas grandes tampoco es raro ver a gente cortarlas, es decir, cruzar los carriles en diagonal no cambiar de carril en la rotonda (lo que de toda la vida es tomar la rotonda recta)
El problema es el tamaño de la rotonda. En las grandes es más fácil hacerlo bien, pero las hay pequeñas que es un dolor seguir el carril.
Según el propio artículo:
"Los vehículos que circulan por el carril interior están obligados a ceder el paso a quienes se encuentren en el carril derecho, independientemente de si pretenden abandonar la glorieta en la siguiente salida."
y después "Otro error común suele cometerse incluso antes de entrar a la rotonda: elegir mal el carril, lo que condicionará todo el recorrido y obliga… » ver todo el comentario
Gracias a que hay carriles interiores podemos adelantarles los que seguimos recto y luego echarnos a la derecha para tomar la segunda salida
No, no es absurda, es la misma que para las carreteras.
El problema es que hay gente que no se entera,
A modo de recordatorio: si se planea tomar la primera salida o seguir recto, lo correcto será entrar a la rotonda por el carril derecho. Si lo que se va a hacer es girar hacia la izquierda o cambiar de sentido, entonces lo recomendable es utilizar el carril izquierdo, siempre siendo obligatorio cambiar al derecho antes de abandonar la rotonda.
Para entrar también es fundamental situarse correctamente: en una glorieta, es obligatorio acceder desde el carril derecho siempre que esté libre y sea posible.
www.dgt.es/comunicacion/noticias/glorietas-como-circular-de-forma-segu
Esta es de la Guardia civil pero la dgt tiene dibujos iguales.
Con lo facil que es y la cantidad de problemas que da, entre otras cosas porque en las autoescuelas lo enseñan de culo.