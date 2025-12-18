Te puedes enfrentar a una sanción de 500 euros y a la pérdida de 6 puntos si haces esta maniobra en las rotondas

Existe una maniobra que, si bien es habitual y está ampliamente normalizada, no solo es ilegal, sino también arriesgada: salir de una rotonda desde un carril que no sea el derecho, lo que supone cruzar la trayectoria de otros vehículos que sí circulan correctamente. Es tan común que traiga algún problema que la Guardia Civil ha decidido recordar que no se trata de una infracción leve, sino que puede conllevar sanciones económicas de hasta 500 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir.