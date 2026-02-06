edición general
1 meneos
12 clics

¿Pueden los árboles predecir un eclipse? Una trifulca entre el placer de una historia extraordinaria y el tedio de ceñirse a la ciencia

¿Tienen los árboles su propio lenguaje para comunicar cómo se encuentran? Y, de ser así, ¿podemos los humanos descifrarlo y utilizarlo para preservar los bosques?

| etiquetas: ciencia , árboles , comunicación
1 0 0 K 9 ciencia
sin comentarios
1 0 0 K 9 ciencia

menéame