·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7012
clics
Consiguen fotografiar por sorpresa al gato de Pallas, el felino más esquivo del planeta y con cara de pocos amigos, a casi 5.000 metros en el Himalaya
8151
clics
Ellos a Tailandia y ellas a Cabo Verde, el paraíso africano del turismo sexual para las mujeres españolas
7202
clics
El nuevo post delictivo de Trump en Truth Social
5119
clics
Reconocimientos
6072
clics
Empresario en Perú provoca explosión y mueren cinco extorsionadores
más votadas
406
Los boicots a empresas y alimentos ligados a Israel | EL COMIDISTA
447
Desarrolladores abandonan Vercel y llaman al boicot después de que su Director General se hiciera un selfie con Netanyahu [EN]
384
Grecia este miércoles en huelga contra la ampliación de la jornada laboral a 13 horas
326
Jaime Palomera, experto inmobiliario: "Esta burbuja no es la de 2008, los ricos compran y los trabajadores pagan más"
438
Multa mínima de 500 euros para el mosso que acusó de agresión a un joven y fue desmentido por un vídeo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
39
clics
El pueblo salmantino que logra el 80% de sus ingresos municipales vendiendo energía solar
Sin industria ni turismo, sus vecinos impulsaron una comunidad energética que ahora despierta interés en toda España.
|
etiquetas
:
energía solar
,
comunidad energética
11
1
0
K
195
tecnología
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
1
0
K
195
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Connect
*
Esperemos que no se vuelva a repetir el caso de La Muela en Zaragoza, donde la instalación de molinos de energía eólica les convirtió en ricos de la noche a la mañana y el ayuntamiento se lio a construir un enorme polideportivo, a regalar viajes al caribe a todos los vecinos y a hacer fiestas y cenas a todo trapo. Al final habían gastado más de lo que ingresaban. Todo para que la alcaldesa , María Victoria Pinilla, (aka Mariví) lograra mantenerse en el sitio porque por detrás estaba…
» ver todo el comentario
3
K
56
#4
hijolagranputa
*
#2
Conozco la historia: hizo lo mismo que hacen el resto de los partidos, pero el fallo que tuvo fue que era un partido de ladrones pequeño, sin estructura legal o sin los contactos en la judicatura que tienen los grandes partidos corruptos y mafiosos que hay en España. Por eso, por hacer lo mismo que hacen todos, ella se va a comer el los años de talego que estipula la ley.
Si tienes un partido político y quieres ganar dinero con él tienes que ceder mordidas a medios, jueces, voceros, bots en las redes sociales, etc...
En el negocio de la política tienes que entrar por la puerta grande con un fajo de billetes. La misma biología política cierra el camino, cuando no fagocita o destruye a los partidos pequeños. Es una ley natural.
0
K
12
#6
Tarod
#2
toca renovar las turbinas dela muela que ya están viejas.
0
K
9
#1
DrEvil
Un ejemplo a seguir. Pues anda que no habrá pueblos que podrían hacer lo mismo y dar una salida económica a la España vaciada...
0
K
10
#3
tiesta
Pues un modelo que unido a las posibilidades que da Internet para algunos trabajos, puede ser la combinación perfecta.
0
K
9
#5
asturiaspatriaquerida
El mundo rural todavía tiene salvación. La tecnología genera nuevas oportunidades. La pena es que los políticos no quieren que espabilemos para seguir sacándonos los cuartos.
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si tienes un partido político y quieres ganar dinero con él tienes que ceder mordidas a medios, jueces, voceros, bots en las redes sociales, etc...
En el negocio de la política tienes que entrar por la puerta grande con un fajo de billetes. La misma biología política cierra el camino, cuando no fagocita o destruye a los partidos pequeños. Es una ley natural.