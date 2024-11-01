edición general
El pueblo salmantino que logra el 80% de sus ingresos municipales vendiendo energía solar

Sin industria ni turismo, sus vecinos impulsaron una comunidad energética que ahora despierta interés en toda España.

Esperemos que no se vuelva a repetir el caso de La Muela en Zaragoza, donde la instalación de molinos de energía eólica les convirtió en ricos de la noche a la mañana y el ayuntamiento se lio a construir un enorme polideportivo, a regalar viajes al caribe a todos los vecinos y a hacer fiestas y cenas a todo trapo. Al final habían gastado más de lo que ingresaban. Todo para que la alcaldesa , María Victoria Pinilla, (aka Mariví) lograra mantenerse en el sitio porque por detrás estaba…   » ver todo el comentario
hijolagranputa #4 hijolagranputa *
#2 Conozco la historia: hizo lo mismo que hacen el resto de los partidos, pero el fallo que tuvo fue que era un partido de ladrones pequeño, sin estructura legal o sin los contactos en la judicatura que tienen los grandes partidos corruptos y mafiosos que hay en España. Por eso, por hacer lo mismo que hacen todos, ella se va a comer el los años de talego que estipula la ley.

Si tienes un partido político y quieres ganar dinero con él tienes que ceder mordidas a medios, jueces, voceros, bots en las redes sociales, etc...
En el negocio de la política tienes que entrar por la puerta grande con un fajo de billetes. La misma biología política cierra el camino, cuando no fagocita o destruye a los partidos pequeños. Es una ley natural.
Tarod #6 Tarod
#2 toca renovar las turbinas dela muela que ya están viejas.
DrEvil #1 DrEvil
Un ejemplo a seguir. Pues anda que no habrá pueblos que podrían hacer lo mismo y dar una salida económica a la España vaciada...
#3 tiesta
Pues un modelo que unido a las posibilidades que da Internet para algunos trabajos, puede ser la combinación perfecta.
asturiaspatriaquerida #5 asturiaspatriaquerida
El mundo rural todavía tiene salvación. La tecnología genera nuevas oportunidades. La pena es que los políticos no quieren que espabilemos para seguir sacándonos los cuartos.
