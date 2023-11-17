PSOE y Más Madrid anuncian acciones legales contra Irene Montero y Ione Belarra por participar de las movilizaciones contra La Vuelta en Cercedilla

El Ayuntamiento de Cercedilla lamenta la interrupción de la #VueltaEspaña
por personas ajenas al municipio que pusieron en riesgo a ciclistas y vecinos. Defendemos la protesta pacífica, pero rechazamos altercados y se tomarán medidas legales", escribe la cuenta oficial del consistorio en la red social X. El ayuntamiento, que está gobernado en coalición por PSOE y Más Madrid, anuncia que denunciará a Ione Belarra e Irene Montero, de Podemos, por participar en las manifestaciones propalestinas y contra Israel...
Aquí está el tuit del Ayuntamiento de Cercedilla con su comunicado diciendo que tomarán acciones legales contra los manifestantes y contra dos representantes de un partido nacional (que obviamente eran Montero y Belarra, porque no había ningún otro representante de ningún otro partido)
x.com/AytoCercedilla/status/1967667821292425626
A ver si hacemos un poquito de análisis y autocrítica, que está gente solo blanquea su posición completamente con postureo barato mientras no hace NADA
Cortar la carretera sin permiso y poner en riesgo a otros no es un derecho fundamental.
¿Quieres una Policía que "se preocupe por proteger a los ciudadanos" por su cuenta y riesgo? ¿Quieres dejar en manos de los policías el decidir qué es un derecho fundamental y qué no? ¿Quieres dejar en manos del Ejército la defensa de la Constitución sin tener que pasar por el Ministerio de Defensa?
Ten cuidado con lo que deseas porque cuando lo consigas puede que no te guste.
¿Debería haber actuado la policía permitiendo el corte de la Castellana durante toda la mañana o hicieron correctamente el trabajo identificado y apartado a los médicos que bloqueaban el paso?
Que por tener una manifestación autorizada no tienes derecho a ocupar la vía pública indefinidamente fuera del recorrido permitido
Los palos de la palma los hemos visto todos, el resto es solo un movimiento de sectores fascistas dentro de la policia para sacar redito
Eso es hipocresía y cinismo nivel dios.
Cc a #15
elpais.com/espana/2023-11-17/incidentes-y-cargas-policiales-una-noche-
@admin Qué pasa con este pimpollo @Netanyahu ¿Tiene carta verde?
Sabiendo esto, ya cada cual que valore como quiera por qué el PSOE apoya las protestas o las deja de aprobar.
www.europapress.es/madrid/noticia-cercedilla-anuncia-medidas-protestas
Sólo encuentro dos noticias de KKdiario, una diciendo lo mismo que ésta y otra diciendo que más Madrid se desmarca, de las que no voy a poner ni el enlace.
Tambien en su monento anunciarion acciones legales por la intromision en sus despachos y nunca mas se supo. Mejor esperar otras fuentes que no tomen partido abiertamente
Y Masmadrid.... Supongo que quieren hacer puntos por cuándo se vayan a pique. Sino, no lo entiendo.
Eres de memoria selectiva por lo que leo.
Y Mas Madrid fue una creación para debilitar a Podemos, poniendo a Errejón a la cabeza; no sé si pico, por narcisismo, o porque le compraron.
Que se lo hagan mirar
Es igual que la contrarreloj de Valladolid, lo suyo es que se volviera a hacer con el recorrido previsto cuando se pueda, mientras siga ese equipo o el genocidio, no.
Asco de PSOE.
Por cierto, la foto que pones es de Iglesias yendo a protestar por el genocidio de Israel (que se lleva perpetrando desde 1947), en Israel ya en 2014, hizo él más ese día que todo el gobierno actual en 2 años de genocidio sin precedentes.
