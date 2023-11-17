edición general
PSOE y Más Madrid anuncian acciones legales contra Irene Montero y Ione Belarra por participar de las movilizaciones contra La Vuelta en Cercedilla

El Ayuntamiento de Cercedilla lamenta la interrupción de la #VueltaEspaña por personas ajenas al municipio que pusieron en riesgo a ciclistas y vecinos. Defendemos la protesta pacífica, pero rechazamos altercados y se tomarán medidas legales", escribe la cuenta oficial del consistorio en la red social X. El ayuntamiento, que está gobernado en coalición por PSOE y Más Madrid, anuncia que denunciará a Ione Belarra e Irene Montero, de Podemos, por participar en las manifestaciones propalestinas y contra Israel...

Harkon
Luego te salen dicien do que todo sus respetos a los manifestantes y asunto arreglao

Aquí está el tuit del Ayuntamiento de Cercedilla con su comunicado diciendo que tomarán acciones legales contra los manifestantes y contra dos representantes de un partido nacional (que obviamente eran Montero y Belarra, porque no había ningún otro representante de ningún otro partido)

x.com/AytoCercedilla/status/1967667821292425626
10 K 101
Mltfrtk
#2 Es alucinante :palm:
2 K 32
frankiegth
#2. Se trata de un ayuntamiento concreto : "...El ayuntamiento, que está gobernado en coalición por PSOE y Más Madrid, anuncia que denunciará..." Creo que habría que esperar al pronunciamiento del gobierno central al respecto porque hasta el momento están hablando cristalino y posicionándose claramente sobre todo este asunto.
2 K 44
Harkon
#8 Vamos a ver, si sale Mónica García de Más Madrid y Sánchez a apoyer a los manifestantes mientras les mandan miles de policías yu tanquetas a reprimirlos, no van a la manifestación y de paso sus subordinados de ayuntamientos anduncian acciones legales contra representantes de partidos que sí que han ido a la manifestación que cojones tienes que esperar de una panda de hipócritas? A que ellos mismos les peguen palazos por la calle?
5 K 63
frankiegth
#15. Los asuntos de palacio van despacio. Calma, con paso firme pero con calma en esta larga marcha.
0 K 14
Harkon
#16 No chico, que no es solo esto, que han salido apoyando a los manifestantes mientras los apaleaban. Esto ya ha pasado, que hay que esperar?

A ver si hacemos un poquito de análisis y autocrítica, que está gente solo blanquea su posición completamente con postureo barato mientras no hace NADA
1 K 24
frankiegth
#32. Las cosas no son tan sencillas, hasta los sindicatos policiales parecen dedicarse a hacer política en esta país. "-No nos dieron órdenes claras..." cuando deberian pensar muchos menos en "ganar" batallas campales y preocuparse más en proteger los derechos fundamentales de toda la ciudadanía española y no tanto a los "eventos deportivos".
0 K 14
strike5000
#35 Derecho a manifestarte sí, siempre que se haya informado con antelación y la Delegación del Gobierno no haya puesto impedimentos.
Cortar la carretera sin permiso y poner en riesgo a otros no es un derecho fundamental.

¿Quieres una Policía que "se preocupe por proteger a los ciudadanos" por su cuenta y riesgo? ¿Quieres dejar en manos de los policías el decidir qué es un derecho fundamental y qué no? ¿Quieres dejar en manos del Ejército la defensa de la Constitución sin tener que pasar por el Ministerio de Defensa?

Ten cuidado con lo que deseas porque cuando lo consigas puede que no te guste.
1 K 22
frankiegth
#42. Tan sencillo como que la función de la policía en las manifestaciones de "La Vuelta" debió haberse limitado a observar y en caso necesario parar "La Vuelta", no a los manifestantes.
2 K 37
EISev
#46 recuerdo la última vez que cortamos el paseo de la Castellana a la altura de las cuatro torres en una marea blanca, en una concentración autorizada en la explanada de la paz pero que no tenía permiso de cortar la calle

¿Debería haber actuado la policía permitiendo el corte de la Castellana durante toda la mañana o hicieron correctamente el trabajo identificado y apartado a los médicos que bloqueaban el paso?

Que por tener una manifestación autorizada no tienes derecho a ocupar la vía pública indefinidamente fuera del recorrido permitido
0 K 12
Harkon
#35 No, no son sencillas pero no puedes mandar apalear manifiestantes mientras luego dices enorgullecerse de ellos, sin siquiera pasarte por la manifestación y luego denunciando a quienes hayan ido.

Los palos de la palma los hemos visto todos, el resto es solo un movimiento de sectores fascistas dentro de la policia para sacar redito

Eso es hipocresía y cinismo nivel dios.
1 K 23
cabobronson
#8 en Cercedilla hay una coalición de partidos, está el GIC, grupo independiente de Cercedilla, que tiene la alcaldía, el PSOE y Más Madrid. Esa coalición se hizo como mal menor, ante la posibilidad de que el GIC se juntara con PP y VOX. Pero ese grupo es abiertamente de derechas.
Cc a #15
2 K 38
Harkon
#48 Y? Pues que se salgan. Hasta que no lo hagan forman parte de ese ayuntamiento y de sus acciones.
0 K 14
javierchiclana
#8 Confunden interesadamente a dos partidos con las decisiones de un pequeño ayto... Diariored presume de veraz y es tan sensacionalista como okdiario :clap:
3 K 55
ehizabai
You've been psoed... No me cansaré de decirlo, ¡mierda de partido!
8 K 89
rob
#20 ¡Anda! Entonces ¿esto?
elpais.com/espana/2023-11-17/incidentes-y-cargas-policiales-una-noche-

@admin Qué pasa con este pimpollo @Netanyahu ¿Tiene carta verde?
5 K 64
Netanyahu
#21 Fueron los primeros días cuando se infiltraron zurdos de mierda
5 K -36
Troylanas
Parar el blanqueamiento de la vuelta es lo que salva la imagen de España y Europa menos si son de Podemos que entonces hay que denunciarlos. La coherencia del PSOE Y MAS MADRID en estado puro.
3 K 50
DenisseJoel
Bulazo de Podemos-Canal Iglesias. Están hablando del ayuntamiento de Cercedilla, no del PSOE ni Más Madrid.
2 K 36
chavi
#44 .El ayuntamiento, que está gobernado en coalición por PSOE y Más Madrid...
1 K 21
intotheflow
¿Es por protestar contra el genocidio o es por ser ellas quienes son? ¿Son las únicas manifestantes contra las que tomarán acciones legales?
2 K 28
k-loc
¿Pero no era que les parecía de pm? Al menos así salió todo el gobierno y demás caterva de soltar la parrafada, todos orgullosos y ufanos. Y el discurso de Patxi ayer, supera la vergüenza ajena. Vaya personajes tenemos en la política.....
2 K 28
SHC_1987
#9 Les parece de puta madre mientras solo el PSOE pueda sacar rédito electoral de las protestas. Si lo intenta sacar otra formación, entonces ya no le parece tan de puta madre.

Sabiendo esto, ya cada cual que valore como quiera por qué el PSOE apoya las protestas o las deja de aprobar.
0 K 6
Leon_Bocanegra
No le deis de comer al troll.
1 K 27
frg
¿Alguien puede confirmar la noticia por otra fuente? Me parece tan absurda como increíble. o_o

Sólo encuentro dos noticias de KKdiario, una diciendo lo mismo que ésta y otra diciendo que más Madrid se desmarca, de las que no voy a poner ni el enlace.
1 K 24
Doisneau
#31 En general las cosas de diario red hay que ponerlas en cuarentena, rara vez son mas que un articulo de opinion capcioso camuflado de informacion.

Tambien en su monento anunciarion acciones legales por la intromision en sus despachos y nunca mas se supo. Mejor esperar otras fuentes que no tomen partido abiertamente
2 K 33
DenisseJoel
#31 Pues yo me creo perfectamente que hicieran cosas deliberadamente estúpidas para provocar justamente esa reacción por parte del gobierno municipal.
0 K 11
lluissubi
El PSOE, porque está el PP que les ocupa el espacio, que sino...
Y Masmadrid.... Supongo que quieren hacer puntos por cuándo se vayan a pique. Sino, no lo entiendo.
1 K 21
rob
#14 Claro, claro, todo fue amor y flores hacia la UIP.
Eres de memoria selectiva por lo que leo.
1 K 20
Netanyahu
#18 No cortaron calles, fueron manifestaciones pacíficas. La policía no tuvo que intervenir. Tampoco tuvieron que entrar los equipos de desinfección posteriormente.
8 K -64
tierramar
Ya sabemos lo que es el PSOE, al mismo tiempo que va de adalid de las manifestaciones propalestina, nos está metiendo en una guerra, sin votar, ni informar, en contra de la voluntad de la mayoría: www.meneame.net/m/actualidad/entrenamiento-gran-guerra-europea-esta-ma. No a la guerra de Gaza y tampoco la de Ucrania!!
Y Mas Madrid fue una creación para debilitar a Podemos, poniendo a Errejón a la cabeza; no sé si pico, por narcisismo, o porque le compraron.
0 K 19
Mltfrtk
A ver si se hace algo en esta web con el nazi subnormal, esto es un cachondeo.
0 K 15
chavi
Si es cierto, es un verdadero despropósito.

Que se lo hagan mirar
0 K 13
mcfgdbbn3
Yo entiendo que desde el pueblo se quejen... pero tal vez deberían quejarse a la organización y pedir que la vuelta vuelva cuando no haya problemas y sin pagar de nuevo.

Es igual que la contrarreloj de Valladolid, lo suyo es que se volviera a hacer con el recorrido previsto cuando se pueda, mientras siga ese equipo o el genocidio, no.
0 K 13
harverto
Ojalá la izquierda se uniera como lo hace la derecha :troll:
0 K 11
drstrangelove
Pero no decía perrosanse que le parecían muy bien las protestas? Cuando se manifiestan ellos es por el progresismo y la democracia, si se manifiesta la competencia a su izquierda, les fríen a multas y denuncias.

Asco de PSOE.
0 K 11
xaxipiruli
#40 Vaya, veo que tu “información” es un corta y pega perfecto de los eslóganes que repiten los medios de siempre. Tanto odio hacia la izquierda ya parece obsesión, y lo peor es que lo confundes con pensamiento propio. Al final, más que politólogo, pareces altavoz.
0 K 6
xaxipiruli
#26 si, me dejas una muestra más de tu miseria.
0 K 6
Netanyahu
#27 La miseria es ser comunista
3 K -6
xaxipiruli
#30 esa es la opinión de un tonto
0 K 6
Netanyahu
#34 No, de alguien informado
1 K -4
xaxipiruli
#36 Se te ve muy informado; de hecho, diría que eres politólogo profesional. Creo que lo único que te queda para culminar tu carrera y recibir un Nobel por tu labor es hacer un pequeño cursillo sobre empatía; así, quizá, podrías entender la vergüenza ajena que das.
0 K 6
Netanyahu
#39 Soy un politólogo tan bien informado que soy capaz de engañar a retrasados profundos para que me voten mientras digo que soy clase obrera, vivo en un chalet de lujo y llevo a mis hijos a un colegio privado.
2 K -16
Netanyahu
Qué corta y pega hay?
0 K 5
xaxipiruli
#7 deja el wiski
1 K 17
Netanyahu
#25 Aquí te lo dejo  media
3 K -14
Mangione
#7 ¡A por la 16!
0 K 10
Netanyahu
#33 ¡Y las que quedan!
0 K 6
Harkon
#1 @admin tenemos que tolerar usuarios "En menéame desde septiembre de 2025" que no vienen a aportar nada salvo trollear como @Netanyahu que además lleva el nombre de un genocida reconocido internacionalmente por la justicia? Ya me gustaría ver que pasaría si un usuario se llamase Stalin o hitler.

Por cierto, la foto que pones es de Iglesias yendo a protestar por el genocidio de Israel (que se lleva perpetrando desde 1947), en Israel ya en 2014, hizo él más ese día que todo el gobierno actual en 2 años de genocidio sin precedentes.

Buenos días
20 K 248
Penetrator
#5 Ya existen usuarios llamados @stalin y @hitler.
0 K 11
rob
#1 De lo de Ferraz ya ni te acuerdas ¿no?
2 K 34
Netanyahu
#12 No cortaron ningún acto multitudinario y no hubo violencia
6 K -21
Tito_Keith
#1 No creo que seas el auténtico Netanyahu. EL auténtico está muy liado matando niños como para venir aquí a decir tontás y enmierdar el debate público
3 K 55
shake-it
#1 Eres un fascista y sobras en MNM. Bueno, sobras en el planeta, pero contra eso poco podemos hacer.

@eirene, que se nos cuelan nazis en el chiringuito
2 K 50
Netanyahu
#28 Los fascistas son los que cometen actos violentos, como Podemos y sus cabecillas
5 K -17
Noeschachi
#1 Me quito el sombrero con la troleada. Candidato claro al premio Professor 2025 :clap:
0 K 11

menéame