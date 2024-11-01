edición general
El PSOE lleva al Congreso una reforma legal para que los fondos 'buitre' tengan ayudas fiscales por alquilar barato

El PSOE lleva al Congreso una reforma legal para que los fondos 'buitre' tengan ayudas fiscales por alquilar barato

El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades para conceder beneficios fiscales a aquellas sociedades, empresas o fondos de inversión que destinen sus bienes inmuebles a alquiler social o asequible. El PSOE explica en la justificación de la enmienda, a la que ha accedido Europa Press, que esta medida tiene por objeto impulsar la promoción de una oferta "adecuada y sostenida" de vivienda pública, para así dar respuesta a las necesidades del mercado inmobiliario.

17 comentarios
hdblue
!psoed
XtrMnIO
En serio?? No se les ocurre nada mejor que lo paguemos los españoles????

Y porqué no aumentar la fiscalidad a los que tengan más de 3 viviendas?
OdaAl
#1 pq sería legislar en su contra, seguro que la mayoría de diputados tienen 3 viviendas o más
reivaj01
#1 PPSOE's style
Han privatizado la sanidad, la educación, las empresas públicas (energía, agua, telecomunicaciones, banca, etc.) y no hemos hecho nada.
¿Por qué iba a ser distinto con la privatización de las viviendas sociales?
Venga, ánimo, que ya queda poco para la privatización de las pensiones.
Mala
#1 90000 viviendas vacias en Madrid y más de 70.000 en Barcelona. Los pequeños propietrios no quieren alquilar. La solución del Gobierno... castigarles si no alquilan en lugar de solucionar el problema de fondo. Fuera los inquilinos morosos en un plazo razonable y pago del alquiler de aquellos que no pagan por su situación económica y social, que es obligación del Estado, en lugar de cargarselos al pequeño propietario
Wachoski
#1 porque son unos putos mercenarios mentirosos.... PPSOE de siempre, que a la peña se le va olvidando
abogado_del_diablo
PSOE en estado puro: la forma de evitar los abusos de los ricos es... darles más dinero de los pobres a cambio de que abusen menos.
Bastardos.
Ah_no_nimo
Madre mia con el gobierno social bolivariano
JanSolo
El PSOE, ese partido de izquierdas.
Rogue
Para que luego digan los fachas que el PSOE es de izquierdas
veratus_62d669b4227f8
Esta ministra de vivienda parece mas una CEO de cualquier fondo buitre u organizacion empresarial que una militante socialista. Luego nos quejaremos de que ganó la derechuza las elecciones y nos preguntaremos que fue lo que pasó.
Dene
Vamos, que si tienes 1 piso alquilado te frien a impuestos pero si tienes 20, exenciones...
tocate los cohones
Jakeukalane
Facepalm....
TonyStark
debe ser una putísima broma....
Mala
Y mientras tanto demonizando y cargando con los problemas sociales al pequeño propietario, gracias al cual a ha habido vivienda en alquiler siempre. Años para desahuciar a un inquilino moroso y obligación de pagar sus gasstos.
Vespas
Es que no dan una, joder. NO DAN UNA.
