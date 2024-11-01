El PSOE lleva al Congreso una reforma legal para que los fondos 'buitre' tengan ayudas fiscales por alquilar barato

El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades para conceder beneficios fiscales a aquellas sociedades, empresas o fondos de inversión que destinen sus bienes inmuebles a alquiler social o asequible. El PSOE explica en la justificación de la enmienda, a la que ha accedido Europa Press, que esta medida tiene por objeto impulsar la promoción de una oferta "adecuada y sostenida" de vivienda pública, para así dar respuesta a las necesidades del mercado inmobiliario.
Y porqué no aumentar la fiscalidad a los que tengan más de 3 viviendas?
Han privatizado la sanidad, la educación, las empresas públicas (energía, agua, telecomunicaciones, banca, etc.) y no hemos hecho nada.
¿Por qué iba a ser distinto con la privatización de las viviendas sociales?
Venga, ánimo, que ya queda poco para la privatización de las pensiones.
Bastardos.
tocate los cohones