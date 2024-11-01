edición general
El PSOE denuncia que el jefe de Gabinete de Ayuso "mintió" para "manchar" al fiscal general y exige a Feijóo pronunciarse

La secretaria de Política Económica del PSOE y portavoz adjunta, Enma López, ha comentado que se está probando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "ha mentido" para atribuir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una persecución a su pareja.López ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha instado a pronunciarse sobre la declaración ante el juez del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien "confesó haber mentido exclusivamente para intentar proteger a su jefa"

MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Ya que eso no le afecta... ni le resta un solo voto al PP.
Romfitay #4 Romfitay
Feijóo le tiene miedo, como todos en el PP. Si algo hizo bien la simple de Ayuso, fue fichar a este miserable.
Catacroc #1 Catacroc
Ha mentido como testigo, lo que tendrian que pedir es que lo imputaran por perjurio. Que ahi si que nos ibamos a reir viendo las piruetas del PP y los jueces para justificar que mentir no es lo mismo que men-tir.
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 No, como testigo al saber que se enfrenta a posibles cargos por mentir, ha declarado que mintió para proteger a Ayuso. Fuera del tribunal sigue defendiendo su mentira, ya que eso no le afecta.
