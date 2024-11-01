El PSOE denuncia que el jefe de Gabinete de Ayuso "mintió" para "manchar" al fiscal general y exige a Feijóo pronunciarse

La secretaria de Política Económica del PSOE y portavoz adjunta, Enma López, ha comentado que se está probando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "ha mentido" para atribuir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una persecución a su pareja.López ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha instado a pronunciarse sobre la declaración ante el juez del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien "confesó haber mentido exclusivamente para intentar proteger a su jefa"