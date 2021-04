El PSOE andaluz reprocha a Moreno que no haya condenado las amenazas a Marlaska, Iglesias y Gámez...

...porque está "entregado" a Vox. "Andalucía no merece un gobierno entregado a la ultraderecha más radical, xenófoba y machista de Europa, ni merece a un presidente como Moreno Bonilla que no condena las amenazas por no molestar a su socio Vox". Ha destacado además que desde el PSOE de Andalucía creen que "no todo vale en política ni en la vida", y defienden que los demócratas tienen que "hacer frente a través de un cordón sanitario a aquellos que están utilizando las instituciones para volar, dinamitar desde dentro el sistema democráti