El Proyecto Atenea de Isaacman para reorganizar la NASA

Siguiendo las instrucciones iniciales del presidente Trump, Isaacman (candidato a administrar la NASA) es partidario de cancelar el SLS a partir de Artemisa III, no sin antes acelerar esta última misión con el objetivo de que Estados Unidos ponga de nuevo un ser humano sobre la Luna antes que China. Como sabemos, desde que Isaacman escribió su propuesta, las presiones del Congreso, con el senador Ted Cruz a la cabeza, han resucitado las misiones Artemisa IV y V, que usarán un módulo lunar de SpaceX y otro de Blue Origin.