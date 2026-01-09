Protestas en Irán: qué las ha provocado, cómo responde el régimen y qué puede pasar ahora  

Los manifestantes llevan desde el 28 de diciembre movilizándose pese a los intentos de represión. El líder supremo ha acusado a los "alborotadores" de actuar en nombre de Donald Trump. Las protestas iniciadas el 28 de diciembre como denuncia de la crisis económica que sufre el país se han tornado en una movilización, principalmente juvenil, contra los pilares ideológicos impuestos desde Teherán...
| etiquetas: iran , manifestaciones
La inflación de hasta el 70% en alimentos básicos.
La sequía que ha amenazado con evacuar la capital.
Y los jóvenes en contra de las normas de vestimenta impuestas por los clérigos.
#_3 y la culpa es de la Cia, si es que te tienes que reír
Este mensaje era para el número tres. Un tal Heilhynkel que vete tú a saber por qué me tiene en ignorados como un niño pequeño al que no se le puede llevar la contraria.