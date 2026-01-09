edición general
Protestas en Irán: qué las ha provocado, cómo responde el régimen y qué puede pasar ahora

Los manifestantes llevan desde el 28 de diciembre movilizándose pese a los intentos de represión. El líder supremo ha acusado a los "alborotadores" de actuar en nombre de Donald Trump. Las protestas iniciadas el 28 de diciembre como denuncia de la crisis económica que sufre el país se han tornado en una movilización, principalmente juvenil, contra los pilares ideológicos impuestos desde Teherán...

Islamotransfeministe #7 Islamotransfeministe
creo que las han provocado la represión de un estado teocratica anclado en el medievo. Los asesinatos, las desapariciones, el desastre económico y social y la brutal represión donde han habido asisnatos tan brutales como matar a una chica de 20 años pro llevar mal una mierda de trapo en la cabeza.... Creo eh. Habrá que esperar a que Pablo Iglesias o Irene montero nos diga que pasa.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
... Cada jornada de manifestaciones supone un incremento de las tensiones: a más disturbios, más represión de la autoridad religiosa, con cerca de medio centenar de muertos y el suministro de Internet cortado desde la noche del jueves.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
ayatola comeme la pirola! animo al pueblo persa!
#2 cederrón
#0 no mandes más noticias de Irán que somos fans de Podemos
#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
Claro, la moneda en mínimos históricos.
La inflación de hasta el 70% en alimentos básicos.
La sequía que ha amenazado con evacuar la capital.
Y los jóvenes en contra de las normas de vestimenta impuestas por los clérigos.

#_3 y la culpa es de la Cia, si es que te tienes que reír
salchipapa77 #13 salchipapa77 *
Y este el supremacismo occidental. Pensar que todo lo que ocurre en el mundo es obra suya. Los y las iraníes no son capaces por sí mismos de llevar a cabo ninguna revolución. Pregunta a los jóvenes iraníes a ver qué te cuentan.


Este mensaje era para el número tres. Un tal Heilhynkel que vete tú a saber por qué me tiene en ignorados como un niño pequeño al que no se le puede llevar la contraria.
Islamotransfeministe #4 Islamotransfeministe
Han cortado Internet.
Artillero #12 Artillero
#11 podría ser. De estos días no es.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Las ha provocado la CIA y el Mossad ¿o alguien cree en casualidades?
Plumboom #5 Plumboom
#3 Es un combo. Evidentemente que siempre hay alguien detrás instigando, pero ahora además tienen la crisis econòmica y la grave sequía. Ahora la oportunidad de agentes externos para influir es mucho mayor
Artillero #10 Artillero
#9 fake. Se incendió hace unos años durante unas obras (es un museo).
