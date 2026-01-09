Protestas en Irán: qué las ha provocado, cómo responde el régimen y qué puede pasar ahora  

Los manifestantes llevan desde el 28 de diciembre movilizándose pese a los intentos de represión. El líder supremo ha acusado a los "alborotadores" de actuar en nombre de Donald Trump. Las protestas iniciadas el 28 de diciembre como denuncia de la crisis económica que sufre el país se han tornado en una movilización, principalmente juvenil, contra los pilares ideológicos impuestos desde Teherán...