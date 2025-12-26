Pronto se podrá escribir un nuevo carácter chino: el pronombre de género neutro

Cada vez que la activista no binaria de alto perfil Siufung Law concedía entrevistas a los medios, los periodistas siempre preguntaban: ¿qué pronombre les gustaría utilizar? Durante mucho tiempo, la nativa de Hong Kong, que usa los pronombres “they”/”them” en inglés, no tuvo una respuesta fácil porque los pronombres chinos se dividen en gran medida en dos cuando se refieren a personas (una forma masculina y una femenina) y ninguna de las dos le parecía correcta.