PromptLock: el primer ransomware impulsado por IA

Investigadores de ESET han identificado un prototipo de ransomware bautizado como PromptLock, el primero que utiliza inteligencia artificial para generar scripts maliciosos en tiempo real, compatibles con Windows, Linux y macOS, lo que abre un nuevo y peligroso paradigma en el cibercrimen. En lugar de contener scripts de ataque fijos, genera dinámicamente scripts en Lua según indicaciones codificadas que dictan cómo buscar archivos, inspeccionarlos, exfiltrar datos y cifrarlos.