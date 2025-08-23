edición general
En medio de la sensación de decadencia irreversible en la que vive Europa, confirmada por la penosa foto de los líderes continentales sentados cabizbajos en el despacho del director Trump, se va colando en las noticias el plan con el que Francia pretende atajar una crisis profunda que obligará al Gobierno a recortar 44.000 millones de euros. De toda la lista prevista, incluida la eliminación de 3.000 empleos públicos, la medida más llamativa se refiere a la supresión de dos días festivos.

Ishkar
Voy a empezar a ser spammer de una idea muy simple, impuesto anual a los todos activos para todas aquellas personas que tengan un valor patrimonial de 10 millones o más. Gary Stevenson tiene razón.

Feindesland
#1 Eso, y eliminación de los subsisidos sociales. Trabajo social, sí. Dinero social, no.

Las dos cosas a la vez, y verías lo que pasaba. :-D

Barney_77
#1 ¿Por qué 10 y no 1? ¿Por qué no 100000 euros de patrimonio?

alpoza
#7 un euro mas de lo que tu tengas 8-D

jorgeesc
#1 y a todos los bienes de no residentes que entren en suelo español. Coches, yates, aviones, casas, etc. Por día y con un multadmzo si no lo tiene pagado y está en suelo el bien.

Supercinexin
Prohibir festivos, quitar subsidios de desempleo, quitar pensiones, que cada uno se pague su sanidad, quitar educación secundaria...

Lo que sea, cualquier cosa excepto pedirle algo a los ricos. Eso no, hijos de puta rojos. Eso jamás.

Artok
Está bien así, que abran las tiendas los domingos para que mi mujer vaya a mirar cosas

#4 Tronchador.
#2 Divórciate. :troll:

Gry
¿El de los pavos y el de los aliens?

secreto00
#3 Eres tan viejo como yo. En el curro a un jovencito le recordé que el 4 de julio era cuando Will Smith se cargó los aliens. Y no sabía de qué le hablaba. Esa peli tendrá unos 30 años...


