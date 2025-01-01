edición general
La prohibición en Jumilla a eventos musulmanes amenaza las exportaciones de vino

Medios de comunicación de diversos países ya están publicando la decisión tomada por el Ayuntamiento de Jumilla gracias a un pacto entre el Partido Popular y Vox para la aprobación de los presupuestos, la repercusión ya es internacional.

20 comentarios
Comentarios destacados:        
MTHRFCKR #1 MTHRFCKR
En el PP solo hay subnormales, que aceptan toda la basura que les suministra VOX, un partido donde lo mas subnormal del PP creo esta escisión
Aokromes #16 Aokromes
#1 ademas, seguramente muchos de los empresarios son sus votantes.
#18 CastrilloP
#1 Si fuera un municipio de PSOE e IU rechazando el uso de locales municipales para prácticas católicas estaríais aplaudiendo con las orejas

Muy subnormales

Por eso la izquierda española está siguiendo punto por punto las memeces que llevaron la izquierda francesa a la nada

Un país donde hoy en día el 75% de los votos van del centro liberal a la extrema derecha
Ovlak #4 Ovlak
La fantochada esta es anticonstitucional, pero desearía que esto tardara en resolverse judicialmente para que a la derecha se le vieran las costuras de sus principios cuando se les toca el bolsillo y que se acaben viendo que son principios marxistas. Marxistas en el sentido de que "si no te gustan, tengo otros".
operuco #11 operuco
Países de mayoría musulmana donde se puede beber alcohol (con restricciones):

1. *Turquía* – Legal, se vende libremente (aunque algunos municipios conservadores restringen su venta).
2. *Líbano* – Legal, especialmente en Beirut y zonas cristianas.
3. *Marruecos* – Legal en tiendas licenciadas y bares turísticos (pero no en lugares religiosos).
4. *Túnez* – Legal, pero solo en hoteles y zonas turísticas.
5.

u_1cualquiera #15 u_1cualquiera
#11 Bahrain y Emiratos también
#2 Celsar
Llámame loco pero no creo que el boicot de los países musulmanes al vino de Jumilla sea relevante para sus ventas.
Ovlak #5 Ovlak
#2 ¿Tienes que ser musulmán para darte cuenta de que es una medida abiertamente discriminatoria?
Yuiop #7 Yuiop
#5 Supongo que lo dice por que estos países por sus creencias y costumbres tienen "prohibido" el consumo de alcohol y que posiblemente no afecte mucho a las exportaciones, otra cosa es la imagen internacional que se está dando.
Ovlak #8 Ovlak *
#7 Ya sabía por qué lo decía. Y lo que decía yo es que también hay muchos no musulmanes a los que esto nos parece abiertamente discriminatorio y podemos optar por hacer boicot, porque es que además los medios a los que se hace referencia no son de países musulmanes o que tengan prohibido el alcohol precisamente.
#20 CastrilloP
#7 pueblo español hace una norma por la que el polideportivo municipal será a partir de ahora usado únicamente para usos deportivos

Creo que está saliendo en la CNN y la ONU ha organizado un comité para tratar el tema
#19 CastrilloP
#5 Discriminatoria por? La ordenanza municipal habla de que el polideportivo será para uso, oh sorpresa, deportivo, rechazando cualquier otra actividad, sea islámica, cristiana o despedidas de soltera

Discriminatorio por?
Top_Banana #6 Top_Banana
#2 Países que se respetan a su población musulmana hay muchos. No es de extrañar que ante una medida así, opten por comprar el vino en otro sitio.
Lamantua #13 Lamantua
#2 Lee la noticia.
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
ya no te compro vino halal
vicvic #12 vicvic
Todo el artículo habla de podrias y un "es posible", vaya que son sus deseos unicamente, sin datos que lo apoyen.
#17 CastrilloP
#12 Todos sabemos el gran peso que tiene el mercado islámico de productos vinicolas
#14 Juantxi *
Bueno, los jumillenses musulmanes podrían hacer sus movimientos y dejar de trabajar en la vendimia sucesivamente, aunque este año más menos ya habrá terminado..
Impresentables peperos y si escoria voxera.
#3 Suleiman
España first! Asi creen que son mas españoles que don pelayo.... Se la suda lo que les pase a los productores, lo importante es la religion, o mejor dicho su religion.
Lamantua #10 Lamantua *
Solo faltaba que algún vinatero votase a esos nazis PpVox. Si es así que se jodan y se lo beban. xD xD xD xD xD
