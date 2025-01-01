La prohibición en Jumilla a eventos musulmanes amenaza las exportaciones de vino

Medios de comunicación de diversos países ya están publicando la decisión tomada por el Ayuntamiento de Jumilla gracias a un pacto entre el Partido Popular y Vox para la aprobación de los presupuestos, la repercusión ya es internacional.
| etiquetas: jumilla , xenofobia , partido popular , vox , vino
Muy subnormales
Por eso la izquierda española está siguiendo punto por punto las memeces que llevaron la izquierda francesa a la nada
Un país donde hoy en día el 75% de los votos van del centro liberal a la extrema derecha
1. *Turquía* – Legal, se vende libremente (aunque algunos municipios conservadores restringen su venta).
2. *Líbano* – Legal, especialmente en Beirut y zonas cristianas.
3. *Marruecos* – Legal en tiendas licenciadas y bares turísticos (pero no en lugares religiosos).
4. *Túnez* – Legal, pero solo en hoteles y zonas turísticas.
5.
… » ver todo el comentario
Creo que está saliendo en la CNN y la ONU ha organizado un comité para tratar el tema
Discriminatorio por?
Impresentables peperos y si escoria voxera.