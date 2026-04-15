El progreso en las interfaces cerebro-ordenador abre grandes expectativas en la medicina

Ming Dong, vicerrector de la Universidad de Tianjin, señala que la investigación y la aplicación de la tecnología de las ICO en China se sitúan, en general, en el primer nivel mundial. Tanto en la modalidad invasiva como en la no invasiva, la tecnología ha demostrado un valor aplicado claro en el ámbito médico, como en la rehabilitación de trastornos motores, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, y la percepción visual y auditiva.